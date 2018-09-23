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    Відомий борець зі допінгом у біатлоні заявив, що отримує погрози з Росії

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    <span>Фото: Себастіан Самуельссон. twitter.com/SWEOlympic</span> - Відомий борець зі допінгом у біатлоні заявив, що отримує погрози з Росії
    Фото: Себастіан Самуельссон. twitter.com/SWEOlympic

    Біатлоніст вже звикає до подібних листів

    Чемпіон Олімпійських ігор швед Себастіан Самуельсон отримує погрози через свою радикальну позицію, щодо допінгу у російському біатлоні.

    За його словами, він постійно отримує неприємні повідомлення у соціальних мережах.

    «Я постійно отримую неприємні повідомлення у соціальних мережах і вже звик до цього. Але найжахливішим став лист на особисту електронну адресу, в якому були погрози смертельної розправи від російського ескадрону смерті. Відправник захотів залишитися анонімним, але лист було відправлено з російської секретної служби», - зазначив він.

    «Лист було написано не найкращою англійською. Я не зациклююсь на цьому листі, але, звичайно, він мало негативний вплив на мене. Незважаючи на це, намагаюся концентруватися на роботі біатлоніста і робити її якнайкраще. Було важливо відчути, що мене це не лякає. Їм не вдасться змусити мене замовкнути. Допінг - важливе питання, і я продовжу його обговорювати», - запевнив Самуельсон.

    Нагадаємо, WADA відновила у правах РУСАДА, але з можливістю повторного відсторонення.

    Джерело: Xsport.ua

    Росія допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон
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