Відомий борець зі допінгом у біатлоні заявив, що отримує погрози з Росії



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Фото: Себастіан Самуельссон. twitter.com/SWEOlympic

Біатлоніст вже звикає до подібних листів

Чемпіон Олімпійських ігор швед Себастіан Самуельсон отримує погрози через свою радикальну позицію, щодо допінгу у російському біатлоні.

За його словами, він постійно отримує неприємні повідомлення у соціальних мережах.

«Я постійно отримую неприємні повідомлення у соціальних мережах і вже звик до цього. Але найжахливішим став лист на особисту електронну адресу, в якому були погрози смертельної розправи від російського ескадрону смерті. Відправник захотів залишитися анонімним, але лист було відправлено з російської секретної служби», - зазначив він.

«Лист було написано не найкращою англійською. Я не зациклююсь на цьому листі, але, звичайно, він мало негативний вплив на мене. Незважаючи на це, намагаюся концентруватися на роботі біатлоніста і робити її якнайкраще. Було важливо відчути, що мене це не лякає. Їм не вдасться змусити мене замовкнути. Допінг - важливе питання, і я продовжу його обговорювати», - запевнив Самуельсон.

Нагадаємо, WADA відновила у правах РУСАДА, але з можливістю повторного відсторонення.

Джерело: Xsport.ua