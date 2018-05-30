Відомий коментатор назвав аморальним призначення росіянина на посаду тренера збірної України

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Фото з Facebook Андрія Столярчука

Не всі підтримують призначення Андрія Прокуніна

Призначення росіянина Андрія Прокуніна на посаду тренера збірної України з біатлону є аморальним рішенням.

Про це заявив відомий український спортивний телекоментатор Андрій Столярчук, якого цитує XSPORT.ua.

«Призначення Андрія Прокуніна для мене зводиться до того, що на п'ятий рік російсько-української війни ставити старшим тренером збірної України російського фахівця – просто аморально», - сказав він.

«Я навіть не хочу якось аналізувати його спортивне минуле та те, чого він досяг, коли був тренером команди Південної Кореї», - додав коментатор.

За словами Столярчука, велика кількість уболівальників йому писали, що тепер навіть не будуть дивитися біатлон.

«Тому що розцінюють це призначення, як плювок у бік України й українських уболівальників. І, в певні мірі, я солідарний з їхньою точкою зору, адже у мене були схожі почуття, коли я дізнався, що з Прокуніним ведуться переговори, і його планують призначити на посаду головного тренера жіночої збірної», - підсумував він.

Нагадаємо, Столярчук у березні цього року назвав російських біатлоністів «олімпійськими котлетами».