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    Відомий телеканал у ролику до ЧС-2018 зобразив Крим частиною Росії

    Відповідати за таке рішення британського каналу довелося послу Великобританії в Україні
    Телеканал BBC Sport напередодні розмістив відеоанонс до Чемпіонату світу з футболу-2018, у якому Крим був зображений частиною Росії. На це звернув увагу прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ Адам Казновськи. «Чому на цій карті Крим показаний частиною Росії? Крим був незаконно анексований, є частиною України відповідно до
    • Сьогодні, 12:49
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    Відповідати за таке рішення британського каналу довелося послу Великобританії в Україні

    Телеканал BBC Sport напередодні розмістив відеоанонс до Чемпіонату світу з футболу-2018, у якому Крим був зображений частиною Росії.

    На це звернув увагу прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ Адам Казновськи.

    «Чому на цій карті Крим показаний частиною Росії? Крим був незаконно анексований, є частиною України відповідно до міжнародного законодавства та повинен бути визнаний відповідним чином», - написав він у Twitter.

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    Пізніше з'явилася також реакція посла Великобританії в Україні Джудіт Гоф.

    «Підозрюю, що це невинна помилка, яку, я впевнена, BBC Sport виправить», - відповіла вона, додавши у текст тег #crimeaisukraine (Крим – це Україна).

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    На момент публікації матеріалу ролика на сайті BBC і в акаунті BBC Sport у Twitter не було. Однак він збережений у кеші Google.

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    BBC Sport – британський спортивний телеканал, сформований як самостійний телеканал у 2000 році. Телеканал повністю присвячений спорту.

    Джерело: РИА Новости Украина

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