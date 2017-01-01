Відомий телеканал у ролику до ЧС-2018 зобразив Крим частиною Росії

Відповідати за таке рішення британського каналу довелося послу Великобританії в Україні

Телеканал BBC Sport напередодні розмістив відеоанонс до Чемпіонату світу з футболу-2018, у якому Крим був зображений частиною Росії. На це звернув увагу прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ Адам Казновськи. «Чому на цій карті Крим показаний частиною Росії? Крим був незаконно анексований, є частиною України відповідно до



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Відповідати за таке рішення британського каналу довелося послу Великобританії в Україні

Телеканал BBC Sport напередодні розмістив відеоанонс до Чемпіонату світу з футболу-2018, у якому Крим був зображений частиною Росії.

На це звернув увагу прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ Адам Казновськи.

«Чому на цій карті Крим показаний частиною Росії? Крим був незаконно анексований, є частиною України відповідно до міжнародного законодавства та повинен бути визнаний відповідним чином», - написав він у Twitter.

Пізніше з'явилася також реакція посла Великобританії в Україні Джудіт Гоф.

«Підозрюю, що це невинна помилка, яку, я впевнена, BBC Sport виправить», - відповіла вона, додавши у текст тег #crimeaisukraine (Крим – це Україна).

На момент публікації матеріалу ролика на сайті BBC і в акаунті BBC Sport у Twitter не було. Однак він збережений у кеші Google.

BBC Sport – британський спортивний телеканал, сформований як самостійний телеканал у 2000 році. Телеканал повністю присвячений спорту.

Джерело: РИА Новости Украина