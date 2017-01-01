Відомий український агент розповів, скільки заробляють українці в європейських клубах

Найбільше футболістів оплачують в Туреччині

Відомий український агент Олександр Панков розповів про орієнтовні зарплати футболістів у європейських чемпіонатах, в які зараз часто переходять українські гравці. «У Польщі середня зарплата 6-7 тисяч євро, Чехії – 4-5, Швейцарії – 10 тисяч, Австрії –6-7 тисяч, Греції – 7-8. Але це вже чисті гроші, які отримують



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Найбільше футболістів оплачують в Туреччині

Відомий український агент Олександр Панков розповів про орієнтовні зарплати футболістів у європейських чемпіонатах, в які зараз часто переходять українські гравці.

«У Польщі середня зарплата 6-7 тисяч євро, Чехії – 4-5, Швейцарії – 10 тисяч, Австрії –6-7 тисяч, Греції – 7-8. Але це вже чисті гроші, які отримують гравці на картки. І, до честі, там немає жодних затримок, принаймі я не чув скарг від своїх футболістів, що їх десь обманули чи не доплатили», - заявив Олександр.

Також Панков зазначив, в якій країні найбільше платять футболістам.

«А справжньою меккою для наших футболістів зараз є Туреччина. Там маленькі клуби можуть платити великі гроші. Скажімо, посередня турецька команда платить 35-40 тисяч доларів на місяць. Це як у нас у докризові часи. Колись в Україні зарплати були зависокі, а тепер занизькі. Слід шукати якусь золоту середину», – розповів Панков Експресу.