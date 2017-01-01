Відомий український боксер натякнув на завершення кар'єри

Український важкоатлет зізнався, що його фізичні кондиції вже не в кращому стані

Український важкоатлет Ісмаїл Сіллах (25-5, 19 КО) після поразки від росіянина Олексія Батькова (9-0, 8 КО) через свій Instagram зізнався, що його фізичні кондиції вже не в кращому стані. Боксер також натякнув, що може завершити кар'єру. «Всім привіт. Я хочу сказати, що зі мною все в порядку. Я в нормальній фізичній формі, здоров'я в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ісмаїл Сіллах

Український важкоатлет зізнався, що його фізичні кондиції вже не в кращому стані

Український важкоатлет Ісмаїл Сіллах (25-5, 19 КО) після поразки від росіянина Олексія Батькова (9-0, 8 КО) через свій Instagram зізнався, що його фізичні кондиції вже не в кращому стані.

Боксер також натякнув, що може завершити кар'єру.

«Всім привіт. Я хочу сказати, що зі мною все в порядку. Я в нормальній фізичній формі, здоров'я в порядку. Звичайно ж, таке буває, ураження жорстке. Я адекватно це все розумію уже. Сили не ті вже, кондиції не ті. Я себе витратив. Я 25 років в боксі, за які я провів більше 350 боїв. Це все позначається. Загалом, все в порядку. Я все знаю, все, що мені потрібно робити далі, я теж знаю», - написав український боксер.

Відзначимо, що це вже друга поразка для українця поспіль. Раніше він за очками поступився поляку Матеушу Мастернаку.

Джерело: xsport.ua