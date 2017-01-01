Відомий український хокеїст хоче виступати за збірну Росії

Екс-гравець збірної України не розуміє, за що його засуджувати

Український нападник російської команди «Сочі» Павло Падакін повідомив, що він має намір надіти футболку збірної Росії. За словами спортсмена, він вважає себе російським гравцем, хоча має український і російський паспорт, проте питання про виступ за збірну РФ буде вирішуватися трохи пізніше. Він додав, що український хокей зараз



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Екс-гравець збірної України не розуміє, за що його засуджувати

Український нападник російської команди «Сочі» Павло Падакін повідомив, що він має намір надіти футболку збірної Росії.

За словами спортсмена, він вважає себе російським гравцем, хоча має український і російський паспорт, проте питання про виступ за збірну РФ буде вирішуватися трохи пізніше.

Він додав, що український хокей зараз знаходиться в жалюгідному стані.

«Там немає ніякого розвитку і я це прекрасно розумію. За що мене засуджувати? Хокей в Україні вмирає, якщо вже зовсім не помер», - наводить слова Падакіна Спорт-Експрес.

Нагадаємо, Падакін виступав за юнацьку, молодіжну та національну збірні України, а також за «Донбас». Заняття хоккеєм він починав у школі «Сокола», а згодом став гравцем перспективної на той час дитячої команди АТЕК-94. Як відомо, Падакін заради отримання російського паспорту стверджував, що жив у Криму.

Напередодні стало відомо, що колишній гравець збірної України Олексій Понікаровський вступив у клуб шанувальників Путіна.