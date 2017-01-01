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    Відомий український тренер продовжить роботу в Казахстані лише за однієї умови

    Перед Максимовим стоїть практично непосильне завдання
    Керівництво азербайджанської «Кешлі» поставило перед новим головним тренером команди Юрієм Максимовим умову. П'ятимісячний контракт розрахований на те, щоб підстьобнути українського фахівця. Угода з Максимовим буде продовжена лише в тому випадку, якщо український фахівець виведе команду в єврокубки. В іншому випадку в наступному
    • Вчора, 20:20
    • Розсилка
    Юрій Максимов. Фото: ФК Актобе
    Юрій Максимов. Фото: ФК Актобе

    Перед Максимовим стоїть практично непосильне завдання

    Керівництво азербайджанської «Кешлі» поставило перед новим головним тренером команди Юрієм Максимовим умову.

    П'ятимісячний контракт розрахований на те, щоб підстьобнути українського фахівця.

    Угода з Максимовим буде продовжена лише в тому випадку, якщо український фахівець виведе команду в єврокубки.

    В іншому випадку в наступному сезоні у команди з'явиться новий керманич, пише azerisport.com.

    Наразі «Кешлі» бореться за виживання.

    Після 14 зіграних турів в активі команди вісім очок.

    Від єврокубкової зони клуб відділяє 22 очка.

    Таким чином, перед Максимовим стоїть практично непосильне завдання.

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