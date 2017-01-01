Відомий український тренер продовжить роботу в Казахстані лише за однієї умови
- Вчора, 20:20
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Розсилка
Юрій Максимов. Фото: ФК Актобе
Перед Максимовим стоїть практично непосильне завдання
Керівництво азербайджанської «Кешлі» поставило перед новим головним тренером команди Юрієм Максимовим умову.
П'ятимісячний контракт розрахований на те, щоб підстьобнути українського фахівця.
Угода з Максимовим буде продовжена лише в тому випадку, якщо український фахівець виведе команду в єврокубки.
В іншому випадку в наступному сезоні у команди з'явиться новий керманич, пише azerisport.com.
Наразі «Кешлі» бореться за виживання.
Після 14 зіграних турів в активі команди вісім очок.
Від єврокубкової зони клуб відділяє 22 очка.
Таким чином, перед Максимовим стоїть практично непосильне завдання.