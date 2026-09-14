Віцечемпіон України залишився без тренера перед стартом футзальної Ліги чемпіонів

Вітчизняний гранд змушений шукати нового керманича команди

Дніпровський «Атлетік» підтвердив відставку головного тренера Олександра Кабаненка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Звільнення керманича та тренера воротарів Владислава Корнєєва прокоментував співпрезидент клубу Самір Гусейнов. За його словами, ініціативу припинення співпраці виявив тренерський штаб. «Атлетік» намагався втримати Кабаненка.

«Керівництво клубу зі свого боку зробило все можливе, щоб Олександр Кабаненко та Владислав Корнєєв залишилися та продовжили роботу. Але переконати їх не вдалося. Для нас це велика втрата, однак ми поважаємо їхнє рішення», – заявив Гусейнов.

Функціонер назвав рішення тренерів «справжнім шоком» для керівництва клубу. Співпрезидент «Атлетіка» припустив, що між Кабаненком і футзалістами накопичилися непорозуміння або виникла втома від тривалої спільної роботи. У неділю в черговому турі Екстра-ліги діями дніпровців керував адміністратор Данило Лутай.

Кабаненко став до керма «Атлетіка» навесні 2023 року. На чолі з ним команда тріумфувала в Першій лізі за підсумками сезону 2023/24. Натомість у минулій кампанії Екстра-ліги дніпровці завоювали срібні медалі та путівку до Ліги чемпіонів.

На основному етапі головного єврокубка «Атлетік» змагатиметься у групі 8. Там суперниками дніпровців будуть чеський «Хрудім», сербська «Лозниця-Град 2018» і «Атлетік» із австрійського Граца. Старт запланований на кінець жовтня.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».