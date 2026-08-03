Нова Зеландія відмовилася грати з Росією на турнірі з футзалу

З 2022 року російські футбольні та футзальні клуби та збірні усунуті від офіційних міжнародних турнірів

Зустріч між Росією та Новою Зеландією мала відбутися 3 серпня на турнірі в Таїланді

Збірна Нової Зеландії з футзалу відмовилася провести матч проти команди Росії на міжнародному турнірі у Таїланді. Про це повідомила пресслужба Російського футбольного союзу, інформує «Главком».

Зустріч мала відбутися 3 серпня, але новозеландська федерація відмовилася від її проведення. Збірній Росії присудили перемогу з рахунком 3:0.

У першому турі росіяни зіграли внічию з командою В'єтнаму (2:2). Наступну гру збірна Росії має провести проти суперників із Афганістану 5 серпня.

З 2022 року російські футбольні та футзальні клуби та збірні усунуті від офіційних міжнародних турнірів через агресії РФ проти України.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Також черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.