Відомого українського боксера терміново шпиталізували



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Причину своєї недуги відомий спортсмен не називає Фото з соцмереж

На думку вболівальників В'ячеслав Узелков опинився в онкоцентрі

Бронзовий призер чемпіонату світу з боксу, а також професійний боксер в минулому, В'ячеслав Узелков несподівано потрапив до лікарні. Про це сам спортсмен, який нині є шоуменом і багато знімається у телевізійних програмах, повідомив в своєму Instagram:

Любі друзі і ті хто просто хотів на мене подивитись у прямо у ефірі. Пробачте, я знову потрапив у лікарню((( сьогодні на прямий ефір я не вийду. Окремо прошу пробачення у @fitness_mama_ua за обіцяний час бути і розповісти все в ефірі.

Шпиталізація стала неприємним сюрпризом для самого Узєлкова і його прихильників. Напередодні він анонсував прямий ефір, в якому збирався відповісти на питання про нове шоу. Підписників Узєлкова схвилювало не тільки повідомлення про госпіталізацію, а й місце лікування - онкоцентр. Вони не втомлюються запитувати, що сталося, але Узелков на коментарі не відповідає.

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