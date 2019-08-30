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    Відомого українського боксера терміново шпиталізували

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    Причину своєї недуги відомий спортсмен не називає - Відомого українського боксера терміново шпиталізували
    Причину своєї недуги відомий спортсмен не називає
    Фото з соцмереж

    На думку вболівальників В'ячеслав Узелков опинився в онкоцентрі

    Бронзовий призер чемпіонату світу з боксу, а також професійний боксер в минулому, В'ячеслав Узелков  несподівано потрапив до лікарні. Про це сам спортсмен, який нині є шоуменом і багато знімається у телевізійних програмах, повідомив в своєму Instagram:

    Любі друзі і ті хто просто хотів на мене подивитись у прямо у ефірі. Пробачте, я знову потрапив у лікарню((( сьогодні на прямий ефір я не вийду. Окремо прошу пробачення у @fitness_mama_ua за обіцяний час бути і розповісти все в ефірі.

    Шпиталізація  стала неприємним сюрпризом для самого Узєлкова і його прихильників. Напередодні він анонсував прямий ефір, в якому збирався відповісти на питання про нове шоу. Підписників Узєлкова схвилювало не тільки повідомлення про госпіталізацію, а й місце лікування - онкоцентр. Вони не втомлюються запитувати, що сталося, але Узелков на коментарі не відповідає.

     

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    Боксре-шоумен посміхається навіть на лікарняному ліжку

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