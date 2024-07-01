«Відпрацьовує»: дружина Циганкова «покарала» хавбека за невдалий виступ на Євро-2024
Романа Циганкова пожартувала над чоловіком
Дружина хавбека збірної України з футболу Віктора Циганкова Романа пожартувала у соцмережі: вона показала, як її чоловік «відпрацьовує» Євро-2024.
На відео можна спостерігати, як Віктор миє підлогу.
Нагадаємо, у третьому турі групового етапу збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.
Захисник національної збірної України Олександр Тимчик прокоментував нічию з командою Бельгії (0:0) та невихід із групи на Євро-2024.
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