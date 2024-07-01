Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Відпрацьовує»: дружина Циганкова «покарала» хавбека за невдалий виступ на Євро-2024

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Відпрацьовує»: дружина Циганкова «покарала» хавбека за невдалий виступ на Євро-2024
Віктору Циганкову довелося мити підлогу

Романа Циганкова пожартувала над чоловіком

Дружина хавбека збірної України з футболу Віктора Циганкова Романа пожартувала у соцмережі: вона показала, як її чоловік «відпрацьовує» Євро-2024.

На відео можна спостерігати, як Віктор миє підлогу.

Нагадаємо, у третьому турі групового етапу збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Захисник національної збірної України Олександр Тимчик прокоментував нічию з командою Бельгії (0:0) та невихід із групи на Євро-2024.

Читайте також:

Теги: Віктор Циганков НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна зіграє заключний матч групового етапу Євро-2024
Україна – Бельгія: Ребров визначився зі складом на вирішальний матч Євро-2024
26 червня, 18:17
Політичні гасла та гасла з будь-якими проявами агресії на стадіоні категорично заборонені
УЄФА забороняє уболівальникам приносити на стадіон фотографії загиблих захисників
25 червня, 15:57
Барнабаш Варга отримав серйозну травму, зіткнувшись з голкіпером шотландців Ангусом Ганномі
Євро-2024: форвард угорської збірної переніс операцію після травми голови
24 червня, 23:00
Словенія та Сербія розписали яскраву нічию – 1:1
Сербія врятувала нічію у драматичному матчі із Словенією
20 червня, 18:18
Еріксон став найстаршим (32 роки та 123 дні) автором голу в історії збірної Данії на чемпіонатах Європи
Гравець, у якого під час минулого чемпіонату Європи зупинилося серце, забив гол на Євро-2024
16 червня, 20:35
Євро-2024 проходить у Німеччині, тому у матчі-відкритті вже традиційно зіграють господарі турніру
Німеччина – Шотландія. Де дивитися трансляцію першої гри Євро-2024
14 червня, 10:39
Клеман Тюрпен – головний арбітр матчу-відкриття футбольного Євро-2024
Стало відомо, хто розсудить матч-відкриття Чемпіонату Європи
12 червня, 22:00
Збірна України продовжує готуватися до Євро-2024
Стала відома заявка збірної України з футболу на товариську гру з Німеччиною
3 червня, 10:36
У 8 матчах сезону Ліги чемпіонів Лунін пропустив 10 голів
Лунін потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів
2 червня, 13:47

Новини

«Відпрацьовує»: дружина Циганкова «покарала» хавбека за невдалий виступ на Євро-2024
«Відпрацьовує»: дружина Циганкова «покарала» хавбека за невдалий виступ на Євро-2024
Євро-2024: тренер Грузії розкритикував арбітрів у матчі з Іспанією
Євро-2024: тренер Грузії розкритикував арбітрів у матчі з Іспанією
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Драматична перемога Англії та розгромна поразка Грузії: результати матчів за 30 червня
Драматична перемога Англії та розгромна поразка Грузії: результати матчів за 30 червня
Американська телекомпанія задіє штучний інтелект для озвучування оглядів Олімпіади
Американська телекомпанія задіє штучний інтелект для озвучування оглядів Олімпіади
У Швеції знайшли тіло 23-річного латвійського футболіста, який зник навесні
У Швеції знайшли тіло 23-річного латвійського футболіста, який зник навесні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6430
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5090
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
4741
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
3784
Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів
3385
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua