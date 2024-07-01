«Відпрацьовує»: дружина Циганкова «покарала» хавбека за невдалий виступ на Євро-2024

Романа Циганкова пожартувала над чоловіком

Дружина хавбека збірної України з футболу Віктора Циганкова Романа пожартувала у соцмережі: вона показала, як її чоловік «відпрацьовує» Євро-2024.

На відео можна спостерігати, як Віктор миє підлогу.

Нагадаємо, у третьому турі групового етапу збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Захисник національної збірної України Олександр Тимчик прокоментував нічию з командою Бельгії (0:0) та невихід із групи на Євро-2024.