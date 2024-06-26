Україна – Бельгія: Ребров визначився зі складом на вирішальний матч Євро-2024

Матч розпочнеться о 19:00

Тренерський штаб збірної України визначив переліком гравців у вирішальному для нашої країни матчі групового етапу чемпіонату Європи проти збірної Бельгії.

Зокрема, зустріч пройде в Штутгарті на «Штутгарт Арена». Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Головний тренер Сергій Ребров збирається випустити на поле в стартовому складі двох нападників – Романа Яремчука та Артема Довбика. У середній лінії гратиме Володимир Бражко, Микола Шапаренко та Георгій Судаков. Натомість Олександр Тимчик і Віталій Миколенко працюватимуть по флангах.

Центр оборони складуть Ілля Забарний, Микола Матвієнко та Олександр Сваток, а на воротах буде Анатолій Трубін.

Стартові склади команд збірних

Україна:

Основа: Трубін – Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Шапаренко, Судаков – Яремчук, Довбик.

Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Мудрик, Циганков, Зінченко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайличенко.

Склад збірної України з футболу на матч проти Бельгії фото: Telegram/УАФ

Бельгія:

Основа: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Тілеманс, Онана, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард.

Нагадаємо, сьогодні Україна зіграє заключний матч групового етапу Євро-2024. О 19:00 за київським часом наші хлопці зіграють з Бельгією. Команди вперше в історії зустрінуться між собою.

Раніше Ребров поділився очікуваннями від матчу України з Бельгією, заявивши, що бельгійці фаворити групи E та дуже сильний суперник.

До слова, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Як повідомлялося, 17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Натомість Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії.