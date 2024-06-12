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Стало відомо, хто розсудить матч-відкриття Чемпіонату Європи

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Стало відомо, хто розсудить матч-відкриття Чемпіонату Європи
Клеман Тюрпен – головний арбітр матчу-відкриття футбольного Євро-2024
фото: fcdynamo.com

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назавав бригаду арбітрів на матч-відкриття чемпіонату Європи-2024

Як повідомляє пресслужба УЄФА, зустріч між Німеччиною та Шотландією розсудить француз Клеман Тюрпен, передає Укрінформ.

Тюрпену допомагатимуть його співвітчизники. На лініях – Ніколя Дано та Бенжамен Паже, резервний арбітр – Франсуа Летексьє, а за систему VAR відповідатиме Жером Брісар.

Матч відкриття Євро запланований на 14 червня і пройде у Мюнхені. Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024.

Зазначимо, що одразу для 9 гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На Євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловєров, Михайліченко, Бражко, Мудрик та Ванат.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Клеман Тюрпен

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