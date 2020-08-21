Визначилася доля львівських «Карпат» у сезоні-2020/2021



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Львів’яни таки зберегли професійний статус

Львівські «Карпати» пройшли атестацію в другу лігу чемпіонату України.

У п'ятницю, 21 серпня, на засіданні Конференції Професійної футбольної ліги львівські «Карпати» прийняли в члени ПФЛ.

«Карпати зараз прийняли до другої ліги, групи А», — повідомили у ПФЛ.

Раніше «Карпати» подавали заявку на участь у Прем’єр-лізі, звідки команда вибула через неявку на два матчі сезону-2019/2020, але їм відмовили.

«Потім львів’яни прагнули заявитися у першу лігу, але також не пройшли. «Карпати» покарали транзитом, вони мають право поки через фінансові питання грати у другій лізі», — повідомили в ПФЛ.

Також стало відомо, що «Карпати» отримали трансферний бан на три сезони.