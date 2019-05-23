  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вихід до Ліги чемпіонів принесе «Інтеру» більше 60 млн євро

    • Розсилка
    Фото:&nbsp;en.as.com - Вихід до Ліги чемпіонів принесе «Інтеру» більше 60 млн євро
    Фото: en.as.com

    Перед заключним туром італійської Серії А «Інтер» займає в турнірній таблиці четверте місце

    «Інтер» в разі виходу в Лігу чемпіонів поповнить свій бюджет відразу на € 63 млн. Лише участь в головному клубному турнірі Європи принесе міланській команді € 50 млн.

    Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, в угодах «Інтера» з Pirelli, Nike і Suning прописані бонусні суми за потрапляння в Лігу чемпіонів. Таким чином, в цілому нерадзуррі можуть заробити близько € 63 млн.

    Нагадаємо, перед заключним туром італійської Серії А «Інтер» займає в турнірній таблиці четверте місце, яке дозволяє міланцями зіграти в наступному сезоні Ліги Чемпіонів.

    Закриють сезон підопічні Лучано Спаллетті матчем на своєму полі з «Емполі», який веде боротьбу за виживання в Серії А (25 травня).

    Перемога в цьому матчі гарантує «Інтеру» участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інтер (Мілан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ