Вихід до Ліги чемпіонів принесе «Інтеру» більше 60 млн євро



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Фото: en.as.com

Перед заключним туром італійської Серії А «Інтер» займає в турнірній таблиці четверте місце

«Інтер» в разі виходу в Лігу чемпіонів поповнить свій бюджет відразу на € 63 млн. Лише участь в головному клубному турнірі Європи принесе міланській команді € 50 млн.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, в угодах «Інтера» з Pirelli, Nike і Suning прописані бонусні суми за потрапляння в Лігу чемпіонів. Таким чином, в цілому нерадзуррі можуть заробити близько € 63 млн.

Нагадаємо, перед заключним туром італійської Серії А «Інтер» займає в турнірній таблиці четверте місце, яке дозволяє міланцями зіграти в наступному сезоні Ліги Чемпіонів.

Закриють сезон підопічні Лучано Спаллетті матчем на своєму полі з «Емполі», який веде боротьбу за виживання в Серії А (25 травня).

Перемога в цьому матчі гарантує «Інтеру» участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Джерело: Чемпионат.com