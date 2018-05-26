Вихованець «Динамо» перебрався в чемпіонат Угорщини

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Темур Парцванія. Фото: ФК Олімпік

Парцванія минулий сезон починав в «Десні», але під час зимової перерви повернувся в «Олімпік»

Колишній захисник «Олімпіка» Темур Парцванія продовжить кар'єру в елітному дивізіоні чемпіонату Угорщини.

«Кішварду», який заробив за підсумками минулого сезону підвищення в еліту чемпіонату Угорщини, офіційно оголосив про укладення з Парцванією контракту на три роки.

Парцванія минулий сезон починав в «Десні», але під час зимової перерви повернувся в «Олімпік». 26-річний захисник зіграв в семи матчах Прем'єр-ліги, поки в квітні не оголосив про відхід з клубу в зв'язку з підозрами в нечесній грі.

Для вихованця «Динамо» «Кішварду» стане першим закордонним досвідом. Раніше Парцванія без особливого успіху виступав у запорізькому «Металурзі» і «Волині».

У Прем'єр-лізі на рахунку колишнього захисника молодіжної збірної України 63 матчі. Ще 75 поєдинків Темур Парцванія відіграв у Першій лізі.

Джерело: sportarena.com