Вихованець Фергюсона залишився без роботи за океаном

Антон Федорців
Філ Невілл шукатиме нове місце праці
фото: Reuters
Один із «пташенят» легендарного шотландця позбувся посади

Американський «Портленд Тімберс» звільнив Філа Невілла від обов'язків головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Керівництво «дроворубів» не пробачило англійцю невдалий старт сезону МЛС. Орегонці опинилися серед аутсайдерів Західної конференції. «Портленд Тімберс» здобув лише чотири перемоги за 14 матчів регулярної першості (14 очок).

Невілл-молодший працював із «дроворубами» від січня 2024 року. Англійський фахівець двічі поспіль вивів орегонців у плейоф. Утім, «Портленд Тімберс» в обох випадках вилетів на ранніх стадіях.

Раніше Невілл-молодший працював із американським «Інтером Маямі» та жіночою збірною Англії. Як футболіст він виступав за ліверпульський «Евертон» і рідний «Манчестер Юнайтед». Разом зі старшим братом Гарі та низкою інших зірок належить до плеяди вихованців сера Алекса Фергюсона, відомих як «Пташенята Фергі».

До слова, раніше «Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера. Ним прогнозовано став Каррік. У січні англійський фахівець очолив червоних дияволів до кінця сезону.

Нагадаємо, лондонський «Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг. «Каноніри» випередили переможців решти провідних чемпіонатів Європи за виграними призовими. Столичний гранд отримає понад 223 млн євро.

