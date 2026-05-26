«Манчестер Сіті» вже підписав контракт із новим головним тренером – джерело

Святослав Василик
Енцо Мареска та «Манчестер Сіті» домовилися про співпрацю на три роки
Англійський «Манчестер Сіті» визначився з тренером, який замінить Хосепа Гвардіолу після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Містяни» домовилися про співпрацю з колишнім наставником «Челсі» Енцо Марескою, який у січні залишив лондонський клуб. Минулого сезону він привів «синіх» до перемог у Лізі конференцій та клубному Чемпіонату світу.

За інформацією джерела, клуб і тренер підписали контракт три роки. 46-річний фахівець найближчим часом розпочне свою роботу і долучиться до планування трансферної компанії клубу.

Нагадаємо, що колишній керманич англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола прагне відпочити. Іспанець припустив, що пауза в кар’єрі буде довгою. Водночас його рідні сумніваються, що Гвардіола зможе довго залишатися без роботи. За словами тренера, близькі дали йому три місяці.

«За винятком півроку в Нью-Йорку, це триває вже 17-18 років кожні три дні. Люди вимагають треблів і перемог у Премєр-лізі. Мені треба трохи видихнути та розслабитися. Я буду поза футболом певний час, принаймні так мені здається зараз», – заявив Гвардіола.

Тренер несподівано вирішив покинути «Етіхад» за рік до завершення контракту. На чолі «містян» він відпрацював 10 сезонів. За цей час «Манчестер Сіті» виграв 20 трофеїв, зокрема Гвардіола шість разів зробив манкуніанців чемпіонами Англії та тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23. На чолі «Ман Сіті» Гвардіола провів 592 матчі, в яких здобув 423 перемоги, 77 разів зіграв унічию та зазнав 92 поразок.

У нинішньому сезоні «Манчестер Сіті» набрав 78 балів і розмістився на другій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Відставання від лондонського «Арсенала», який виборов чемпіонський титул, склало сім пунктів.

