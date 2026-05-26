Визначились усі чвертьфіналісти Чемпіонату світу 2026 з хокею

Збірна Швеції обіграла Словаччину (4:2) і стала останнім чвертьфіналістом ЧС-2026 з хокею

США та Швеція здобули останні путівки в плейоф ЧС-2026 з хокею

На Чемпіонаті світу 2026 з хокею визначилися усі учасники плейоф. Останні путівки до чвертьфіналу вибороли збірні США та Швеції. Про це повідомляє «Главком».

Обидві команди, зокрема чинні володарі титулу американці, для потрапляння до чвертьфіналів мусили вигравати матчі проти прямих конкурентів: США грали з Австрією, а Швеція – зі Словаччиною.

Американці, які в попередніх чотирьох турах обмежилися лише однією перемогою в основний час, не могли допустити овертайму – в такому разі фінішували б поза топ-4. Зрештою, збірна США обіграла Австрію (4:1) і уникнула вильоту на груповій стадії. Востаннє американці не потрапляли до вісімки топкоманд світу на ЧС-2010, посівши тоді 13-те місце.

Словаччина стартувала на чемпіонаті з чотирьох перемог і впевнено трималася в зоні плейоф. Проте поразка від Швеції (2:4) стала для збірної третьою поспіль та залишила словаків поза топ-4 групи.

Усі учасники плейоф Чемпіонату світу 2026

Група А : Швейцарія (18 очок), Фінляндія (18), Латвія (12), США (11)

: Швейцарія (18 очок), Фінляндія (18), Латвія (12), США (11) Група В: Канада (17), Норвегія (15), Чехія (13), Швеція (12)

Остаточні чвертьфінальні пари будуть сформовані після двох останніх матчів групового раунду: Чехія – Канада та Швейцарія – Фінляндія.

Нагадаємо, збірна України з хокею дізналася усіх можливих суперників в елітному дивізіоні Чемпіонату світу 2027 року.

За підсумками виступів у дивізіоні IA Чемпіонату світу 2026 Україна та Казахстан вийшли в елітний дивізіон Чемпіонату світу з хокею. А місце у топдивізіоні втратили Велика Британія та Італія.

Усі учасники Чемпіонату світу 2027 в елітному дивізіоні