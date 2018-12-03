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    Виконком УЄФА затвердив господарів Євро-2021 серед молодіжних та національних жіночих збірних

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    Виконком УЄФА затвердив господарів Євро-2021 серед молодіжних та національних жіночих збірних

    Наступного разу Виконавчий комітет УЄФА збереться в Римі 6 лютого 2019 року

    2 - 3 грудня в ірландському Дубліні відбулося чергове засідання Виконавчого комітету УЄФА.

    Одним із основних пунктів порядку денного засідання було затвердження господарів різних турнірів, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Тож, фінальна стадія Ліги націй УЄФА-2018/2019 (5- 9 червня 2019 року) проходитиме в Португалії; Євро-2021 серед національних жіночих збірних (липень 2021 року) - в Англії; фінальна стадія Євро-2021 серед молодіжних збірних U-21 (червень 2021 року) - в Угорщині/Словенії; фінальна стадія Ліги чемпіонів УЄФА-2018/2019 з футзалу (25 - 28 квітня 2019 року) - в Казахстані.

    Також Виконавчий комітет УЄФА вирішив використовувати систему відеодопомоги арбітрам (VAR) у Лізі чемпіонів УЄФА вже зі стадії 1/8 фіналу нинішнього розіграшу, тобто з лютого 2019 року.

    Рішення спирається на успішні випробування технології та навчання суддів протягом останніх місяців.

    Також Виконком УЄФА затвердив створення третього єврокубкового турніру починаючи з 2021 року.

    Наступного разу Виконавчий комітет УЄФА збереться в Римі 6 лютого 2019 року, за день до 43-го Конгресу УЄФА.

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