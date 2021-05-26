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    «Вільярреал» перемагає «Манчестер Юнайтед» у фіналі Ліги Європи

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    Іспанський клуб несподівано повів у рахунку - «Вільярреал» перемагає «Манчестер Юнайтед» у фіналі Ліги Європи
    Іспанський клуб несподівано повів у рахунку
    Фото з відкритих джерел

    Гол у першому таймі в ворота англійського клубу забив Жерар Морено

    Іспанський «Вільярреал» зумів відкрити рахунок в матчі з «Манчестер Юнайтед» у фіналі Ліги Європи. На 29-й хвилині зустрічі передачею у воротарський майданчик скористався Жерар Мореро, котрий дотиком переправив м’яч у сітку воріт манкуніанців.

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    Це – п’ята зустріч між суперниками. Перші чотири вони провели на групових стадіях Ліги чемпіонів і всі вони завершилися з однаковим рахунком – 0:0.

    Гра є рівною. «Манчестер Юнайтед» частіше атакує, проте «Вільярреал» добре захищається.

    Наставник «Вільярреала» Унаї Емері раніше встановив унікальне досягнення. Для нього цей фінал єп'ятим в кар'єрі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед ФК Вільярреал
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    «Вільярреал» перемагає «Манчестер Юнайтед» у фіналі Ліги Європи