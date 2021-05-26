«Вільярреал» перемагає «Манчестер Юнайтед» у фіналі Ліги Європи

Гол у першому таймі в ворота англійського клубу забив Жерар Морено

Іспанський «Вільярреал» зумів відкрити рахунок в матчі з «Манчестер Юнайтед» у фіналі Ліги Європи. На 29-й хвилині зустрічі передачею у воротарський майданчик скористався Жерар Мореро, котрий дотиком переправив м’яч у сітку воріт манкуніанців.

Це – п’ята зустріч між суперниками. Перші чотири вони провели на групових стадіях Ліги чемпіонів і всі вони завершилися з однаковим рахунком – 0:0.

Гра є рівною. «Манчестер Юнайтед» частіше атакує, проте «Вільярреал» добре захищається.

Наставник «Вільярреала» Унаї Емері раніше встановив унікальне досягнення. Для нього цей фінал єп'ятим в кар'єрі.