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    Вірт: Я кайфував, перебуваючи на тренерській лаві «Вереса»

    Екс-тренер «Вереса» прокоментував своє звілнення
    Екс-наставник «Вереса» Юрій Вірт розповів, чому керівництво рівненського клубу вирішило з ним попрощатись. Нагадаємо, що у п’ятницю, 29 грудня, «Верес» все-таки звільнив Вірта з посади головного тренера. «У мене вчора була зустріч з генеральним директором клубу. Андрій Паньків повідомив, що керівництво
    • Вчора, 22:34
    • Розсилка
    Юрій Вірт. Фото: Рух
    Юрій Вірт. Фото: Рух

    Екс-тренер «Вереса» прокоментував своє звілнення

    Екс-наставник «Вереса» Юрій Вірт розповів, чому керівництво рівненського клубу вирішило з ним попрощатись.

    Нагадаємо, що у п’ятницю, 29 грудня, «Верес» все-таки звільнив Вірта з посади головного тренера.

    «У мене вчора була зустріч з генеральним директором клубу. Андрій Паньків повідомив, що керівництво «Вереса» переживає за результат. Є думка, що мій тренерський штаб не зможе довести справу до кінця, тобто, потрапити до першої шістки», - сказав він.

    «Мені важко до цього щось додати. Але життя продовжується. Я безмірно вдячний керівництву «Вереса», зокрема, почесному президенту клубу Богдану Копитку, що мені, молодому тренеру, дали шанс попрацювати на такій високій посаді», - заявив Вірт.

    Також Юрій Вірт зізнався, що кайфував, перебуваючи на тренерській лаві «Вереса».

    «Дуже хочеться продовжити тренерську діяльність. Той адреналін, який я отримав за ці півроку, досі в мені вирує. Я кайфував, перебуваючи на тренерській лаві. Без цього я вже не уявляю своє життя», – цитує Вірта Команда №1.

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