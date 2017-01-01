Вірт: Я кайфував, перебуваючи на тренерській лаві «Вереса»

Екс-тренер «Вереса» прокоментував своє звілнення

Екс-наставник «Вереса» Юрій Вірт розповів, чому керівництво рівненського клубу вирішило з ним попрощатись. Нагадаємо, що у п’ятницю, 29 грудня, «Верес» все-таки звільнив Вірта з посади головного тренера. «У мене вчора була зустріч з генеральним директором клубу. Андрій Паньків повідомив, що керівництво



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Юрій Вірт. Фото: Рух

Екс-тренер «Вереса» прокоментував своє звілнення

Екс-наставник «Вереса» Юрій Вірт розповів, чому керівництво рівненського клубу вирішило з ним попрощатись.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 29 грудня, «Верес» все-таки звільнив Вірта з посади головного тренера.

«У мене вчора була зустріч з генеральним директором клубу. Андрій Паньків повідомив, що керівництво «Вереса» переживає за результат. Є думка, що мій тренерський штаб не зможе довести справу до кінця, тобто, потрапити до першої шістки», - сказав він.

«Мені важко до цього щось додати. Але життя продовжується. Я безмірно вдячний керівництву «Вереса», зокрема, почесному президенту клубу Богдану Копитку, що мені, молодому тренеру, дали шанс попрацювати на такій високій посаді», - заявив Вірт.

Також Юрій Вірт зізнався, що кайфував, перебуваючи на тренерській лаві «Вереса».

«Дуже хочеться продовжити тренерську діяльність. Той адреналін, який я отримав за ці півроку, досі в мені вирує. Я кайфував, перебуваючи на тренерській лаві. Без цього я вже не уявляю своє життя», – цитує Вірта Команда №1.