Віталій Кличко та Андрій Шевченко знялися в проморолику до фіналу Ліги чемпіонів у Києві (відео)

Фінал Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 26 травня

Мер Києва Віталій Кличко і головний тренер збірної України Андрій Шевченко знялися в проморолику, присвяченому фіналу Ліги чемпіонів в Києві. Шевченко завдає удар по м'ячу з однією з висоток Києва, потім м'яч летить біля головних визначних пам'яток столиці та в кінці ролика Кличко ловить його на НСК «Олімпійському». Нагадаємо, що