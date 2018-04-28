Віталій Кличко та Андрій Шевченко знялися в проморолику до фіналу Ліги чемпіонів у Києві (відео)
- Вчора, 16:27
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Андрій Шевченко і Віталій Кличко. Фото: Главком
Фінал Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 26 травня
Мер Києва Віталій Кличко і головний тренер збірної України Андрій Шевченко знялися в проморолику, присвяченому фіналу Ліги чемпіонів в Києві.
Шевченко завдає удар по м'ячу з однією з висоток Києва, потім м'яч летить біля головних визначних пам'яток столиці та в кінці ролика Кличко ловить його на НСК «Олімпійському».
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 26 травня.
Джерело: ua.tribuna.com