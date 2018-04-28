  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Віталій Кличко та Андрій Шевченко знялися в проморолику до фіналу Ліги чемпіонів у Києві (відео)

    Фінал Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 26 травня
    Мер Києва Віталій Кличко і головний тренер збірної України Андрій Шевченко знялися в проморолику, присвяченому фіналу Ліги чемпіонів в Києві. Шевченко завдає удар по м'ячу з однією з висоток Києва, потім м'яч летить біля головних визначних пам'яток столиці та в кінці ролика Кличко ловить його на НСК «Олімпійському». Нагадаємо, що
    • Вчора, 16:27
    • Розсилка
    Андрій Шевченко і Віталій Кличко. Фото: Главком
    Андрій Шевченко і Віталій Кличко. Фото: Главком

    Фінал Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 26 травня

    Мер Києва Віталій Кличко і головний тренер збірної України Андрій Шевченко знялися в проморолику, присвяченому фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

    Шевченко завдає удар по м'ячу з однією з висоток Києва, потім м'яч летить біля головних визначних пам'яток столиці та в кінці ролика Кличко ловить його на НСК «Олімпійському».

    Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 26 травня.

    Джерело: ua.tribuna.com

    Віталій Кличко Андрій Шевченко Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ