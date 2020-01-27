Українські плавці в Люксембургу здобули шість перемог, побили рекорд і взяли дві олімпійських ліцензії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарина Зевіна виграла в Люксембурзі два золота НОК України

Героями вікенду стали Михало Романчук, Владислав Бухов, Дарина Зевіна і Андрій Говоров

Українські плавці здобули шість золотих, срібну і три бронзових нагороди на міжнародних змаганнях з Euro Meet у Люксембурзі.

У заключний змагальний день Дарина Зевіна перемогла на дистанції 200 метрів на спині з рекордом турніру 2.09,85 та нормативом ліцензії А для участі в Олімпійських іграх-2020. Для Дарини то друга перемога в Люксембурзі після звитяги на стометрівці на спині днем раніше.

Ще одну олімпійську ліцензію здобув на 50-метрівці вільним стилем Владислав Бухов, ставши третім з результатом 21,97 секунди. За день до того Бухов побив юніорський світовий рекорд, ставши другим на 50-метрівці батерфляєм. А виграв ту дистанцію ще один українець Андрій Говоров.

Таким чином, станом на сьогодні в української збірної з плавання шість спортсменів мають олімпійські ліцензії А на восьми дистанціях.

Серед них – Михайло Романчук, який у Люксембурзі виграв відразу три дистанції. До золота на 1500 вільним стилем він додав медалі такого ж ґатунку на 800 м з результатом 7.48,90 і 400 м (3.50,24).

Микита Коптєлов здобув бронзу на 200-метрівці брасом, Сергій Шевцов – на 100 м вільним стилем.