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    Віталій Миколенко: здається, Україна стала незалежною в 1986 році (відео)

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    Віталій Миколенко - Віталій Миколенко: здається, Україна стала незалежною в 1986 році (відео)
    Віталій Миколенко
    iSport.ua

    Народжений в Україні захисник «Динамо» не знає дату державної Незалежності

    Народжений 1999 року захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко не знає точної дати державної Незалежності. Футболіст навіть плутається в роках.

    «Це коли наша країна стала незалежною? Здається, 1986 року? Хіба ні? Напевно, вище. 1991 року? Так?», - вагався футболіст у відеошоу «ОТДУШИВДУШУ».

    Віталій Миколенко в «ОТДУШИВДУШУ».
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ незалежність ФК «Динамо» День Незалежності Україна Віталій Миколенко
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