Віталій Миколенко: здається, Україна стала незалежною в 1986 році (відео)



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Віталій Миколенко iSport.ua

Народжений в Україні захисник «Динамо» не знає дату державної Незалежності

Народжений 1999 року захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко не знає точної дати державної Незалежності. Футболіст навіть плутається в роках.

«Це коли наша країна стала незалежною? Здається, 1986 року? Хіба ні? Напевно, вище. 1991 року? Так?», - вагався футболіст у відеошоу «ОТДУШИВДУШУ».