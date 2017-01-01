Визначено найкращого гравця «Олімпіка» в 2017-му році

Найбільшу кількість голосів набрав капітан «Олімпіка»

На офіційних сторінках «Олімпіка» в соціальних мережах протягом десяти днів проводилося опитування серед уболівальників: кого вони вважають найкращим з футболістом донецького клубу в році, що минає. Фанати активно брали участь в голосуванні, висловлювали свою думку і навіть дискутували на цю тему, інформує прес-служба клубу. Найбільшу



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Заур Махарадзе

Найбільшу кількість голосів набрав капітан «Олімпіка»

На офіційних сторінках «Олімпіка» в соціальних мережах протягом десяти днів проводилося опитування серед уболівальників: кого вони вважають найкращим з футболістом донецького клубу в році, що минає.

Фанати активно брали участь в голосуванні, висловлювали свою думку і навіть дискутували на цю тему, інформує прес-служба клубу.

Найбільшу кількість голосів набрав капітан «Олімпіка» Заур Махарадзе. За його кандидатуру проголосували 32% уболівальників. Голкіпер визнаний кращим гравцем «олімпійців» в 2017-му році.

Заур провів відмінний сезон, не в одному матчі виручав свою команду і заслужив визнання. Друге місце в голосуванні посів найкращий бомбардир «Олімпіка» в 2017-му році Моха, кандидатуру марокканця підтримали 25,7% уболівальників. Почесне третє місце залишилося за Еммерсоном, захисник набрав 18,5% голосів.

Джерело: Footboom