Визначено найкращого гравця «Олімпіка» в 2017-му році
- Сьогодні, 10:44
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Найбільшу кількість голосів набрав капітан «Олімпіка»
На офіційних сторінках «Олімпіка» в соціальних мережах протягом десяти днів проводилося опитування серед уболівальників: кого вони вважають найкращим з футболістом донецького клубу в році, що минає.
Фанати активно брали участь в голосуванні, висловлювали свою думку і навіть дискутували на цю тему, інформує прес-служба клубу.
Найбільшу кількість голосів набрав капітан «Олімпіка» Заур Махарадзе. За його кандидатуру проголосували 32% уболівальників. Голкіпер визнаний кращим гравцем «олімпійців» в 2017-му році.
Заур провів відмінний сезон, не в одному матчі виручав свою команду і заслужив визнання. Друге місце в голосуванні посів найкращий бомбардир «Олімпіка» в 2017-му році Моха, кандидатуру марокканця підтримали 25,7% уболівальників. Почесне третє місце залишилося за Еммерсоном, захисник набрав 18,5% голосів.
Джерело: Footboom