Визначено найкращого тренера Першої ліги у 2017-му році

Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера Першої ліги за підсумками 2017 року. Головний тренер чернігівської «Десни» Олександр Рябоконь визнаний найкращим тренером Першої ліги у 2017 році за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу, інформує офіційний сайт організації. Найкращий тренер