Визначено найкращого тренера Першої ліги у 2017-му році
- Сьогодні, 16:01
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Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера Першої ліги за підсумками 2017 року.
Головний тренер чернігівської «Десни» Олександр Рябоконь визнаний найкращим тренером Першої ліги у 2017 році за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу, інформує офіційний сайт організації.
Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі. Найкращим із середнім показником 4,12 виявився Олександр Рябоконь.
Серед його досягнень:
– вперше в історії «Десна» посіла друге місце і, як віце-чемпіон, стала одним із рейтингових лідерів сезону 2016/17;
– команда дісталася 1/4 фіналу Кубка України;
– за підсумками календарного 2017 року (завершення минулого сезону і перша частина поточного) «Десна» очолює зведену таблицю Першої ліги (74 очка – 36 матчів).
Раніше назвали найкращого тренер Прем'єр-ліги України 2017-го року.