Михайлюк вперше зіграв у новому сезоні НБА



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Святослав Михайлюк Твіттер

Український захисник реалізував 3 з 4 триочкових проти чемпіонів

Захисник збірної України Святослав Михайлюк вперше зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА нового сезону. Наш баскетболіст вийшов з лави запасних у поєдинку проти чинних чемпіонів з «Торонто». Його «Детройт» поступився – 113:125.

Михайлюк отримав 9 хвилин ігрового часу. Українець набрав 9 очок (3/4 триочоквих), 1 підбирання, 1 втрату.

Нагадаємо, це вже другий сезон Михайлюка в НБА. Минулого року він дебютував у складі «Лейкерс», які обрали його на драфті під 47-м номером після чотирьох сезонів у NCAA. У лютому «Лейкерс» обміняли Михайлюка в «Детройт».