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    «Шахтар» несподівано програв «пролетарям» (відео)

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    Донеччани не змогли розпечатати ворота суперників з Нови Саду - «Шахтар» несподівано програв «пролетарям» (відео)
    Донеччани не змогли розпечатати ворота суперників з Нови Саду
    ФК «Шахтар»

    Донецька команда зазнала першої в 2020 році поразки

    Донецький «Шахтар» поступився у контрольному матчі на зборі в Туреччині середнякові сербського чемпіонату – клубу «Пролетер» із Нови Сада.

    «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Пролетер» (Нови Сад, Сербія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Радіновіч (50)

    «Шахтар»: Олексій Шевченко (Трубін, 46) – Кирюханцев, Сергій Кривцов (Микола Матвієнко, 44), Муравський, Сіпріано – Маркос Антоніо, Валерій Бондаренко – Тете, Дентіньо, Владислав Вакула (Мудрик, 46) – Сікан (Фернандо, 60). Тренер – Луїш Каштру

    Єдиний гол серби забили на початку другого тайму. Радіновіч змістився з флангу в центр та пробив під стійку з-за меж карного майданчика. «Шахтар» намагався вирівняти становище, однак сербська команда організовано захищалась та створювала досить небезпечні випади. В одному з епізодів м’яч пройшов поруч зі стійкою, а на 86-й взяття воріт було відмінене через офсайд.

    На останніх хвилинах «Шахтар» створив свій найкращий момент – Фернандо пробив з гострого кута, але голкіпер впорався.

    Для «Шахтаря» це перша поразка в 2020-му. Раніше гірники обіграли польський «Лех» із Познані та зіграли внічию з сербською «Войводиною».

    Наступний матч донеччани зіграють 30о січня зі «Словацко» з Чехії.

     Читайте також: Тайсон поскаржився на «Шахтар»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Тете Маркос Антоніо Сергій Кривцов Микола Матвієнко Фернандо Тайсон Владислав Вакула Луїш Каштру Данило Сікан Дентіньо Ігор Кирюханцев Валерій Бондаренко Олексій Шевченко Маркос Сіпріано ФК «Пролетер»
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