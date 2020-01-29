«Шахтар» несподівано програв «пролетарям» (відео)



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Донеччани не змогли розпечатати ворота суперників з Нови Саду ФК «Шахтар»

Донецька команда зазнала першої в 2020 році поразки

Донецький «Шахтар» поступився у контрольному матчі на зборі в Туреччині середнякові сербського чемпіонату – клубу «Пролетер» із Нови Сада.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Пролетер» (Нови Сад, Сербія) – 0:1

Гол: 0:1 – Радіновіч (50)

«Шахтар»: Олексій Шевченко (Трубін, 46) – Кирюханцев, Сергій Кривцов (Микола Матвієнко, 44), Муравський, Сіпріано – Маркос Антоніо, Валерій Бондаренко – Тете, Дентіньо, Владислав Вакула (Мудрик, 46) – Сікан (Фернандо, 60). Тренер – Луїш Каштру

Єдиний гол серби забили на початку другого тайму. Радіновіч змістився з флангу в центр та пробив під стійку з-за меж карного майданчика. «Шахтар» намагався вирівняти становище, однак сербська команда організовано захищалась та створювала досить небезпечні випади. В одному з епізодів м’яч пройшов поруч зі стійкою, а на 86-й взяття воріт було відмінене через офсайд.

На останніх хвилинах «Шахтар» створив свій найкращий момент – Фернандо пробив з гострого кута, але голкіпер впорався.

Для «Шахтаря» це перша поразка в 2020-му. Раніше гірники обіграли польський «Лех» із Познані та зіграли внічию з сербською «Войводиною».

Наступний матч донеччани зіграють 30о січня зі «Словацко» з Чехії.