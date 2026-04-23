Визначилися наступні господарі Чемпіонатів світу з басктеболу

Ілля Мандебура
Для однієї з країн отримання права на проведення Чемпіонату світу стане першим в історії
фото: FIBA

Світові першості пройдуть у Європі та Азії

Міжнародна федерація баскетболу визначила господарів майбутніх світових першостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIBA. 

Хто прийме наступні світові першості?

Під час засідання Центральної ради FIBA, що відбулося 22 квітня 2026 року в Берліні, право на проведення жіночого Чемпіонату світу 2030 року отримала Японія, а чоловічий турнір 2031 року пройде на аренах Франції. Це рішення стало результатом ретельного аналізу заявок від обох національних федерацій, які вже мають солідний досвід організації глобальних спортивних подій.

Жіночий Чемпіонат світу 2030 року прийматиме японська столиця, Токіо, у період з 26 листопада по 8 грудня. Для Японії цей турнір має особливе символічне значення, оскільки він співпадає зі сторіччям Японської баскетбольної асоціації. Хоча країна вже приймала чоловічий мундіаль у 2006 році та частину групового етапу світової першості 2023 року в Окінаві, Чемпіонат світу серед жінок Японія організовує вперше в історії. Це стане логічним продовженням розвитку баскетболу в країні, де жіноча збірна вже досягала високих результатів, зокрема здобувши срібло на домашній Олімпіаді-2020.

Чоловічий світовий форум 2031 року вперше завітає до Франції та триватиме з 29 серпня по 14 вересня. Матчі будуть розподілені між трьома містами – Ліллем, Ліоном та Парижем, причому фінальна фаза змагань традиційно пройде в столиці. Французька федерація баскетболу має багатий досвід проведення великих континентальних змагань, таких як Євробаскет-2015 чи олімпійські кваліфікаційні турніри, проте статус господаря чемпіонату світу країна отримає вперше. Це рішення FIBA підкреслює статус Франції як однієї з провідних баскетбольних держав світу, особливо після успішного проведення Олімпійських ігор 2024 року.

Чому обрали саме Японію і Францію?

Генеральний секретар FIBA Андреас Загкліс зазначив, що обидві обрані країни є націями, які по-справжньому люблять баскетбол. Вибір на користь Японії та Франції також обумовлений їхньою сучасною інфраструктурою, яка залишилася після недавніх літніх Олімпіад. Очікується, що ці турніри стануть не лише спортивними святами, а й комерційно успішними проектами завдяки величезній популярності баскетболу в обох регіонах.

Варто відзначити, що найближчий жіночий Чемпіонат світу прийматиме Німеччина вже у вересні 2026 року, а наступний чоловічий турнір відбудеться в Катарі у 2027-му.

Нагадаємо, що легендарний німецький баскетболіст був включений до Зали слави ФІБА

