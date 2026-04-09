Герун набрав сім очок у грі чемпіонату Японії з баскетболу

У чемпіонаті Японії «Осака» Володимира Геруна поступилась «Окінаві» 71:74. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Володимир Герун провів на майданчику 23 хвилини, набрав 7 очок (2/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/3 штрафні), зробив 4 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення при 2 фолах.

Українець Павло Дзюба – чемпіон Латвійсько-естонської ліги в складі «Валмієрі». У фінальному матчі його команда виграла у «Тарту» Улікооль 100:95. Дзюба у фінальному матчі зіграв 2 хвилини, очок не набрав (0/1 двоочкові), зробив 1 підбирання, 1 блок-шот.

Загалом в сезоні ЛЕБЛ Дзюба зіграв у 29 матчах, в середньому граючи 11.2 хвилини, набирав 3.0 очка і 2.3 підбирання.

В складі «Тарту» чотири матчі в сезоні відіграв центровий молодіжної збірної України Владислав Сіннік, який в середньому грав 4.7 хвилин, набирав 2.3 очка, 2.0 підбирання.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)