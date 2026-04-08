Пішов з життя видатний сербський баскетбольний тренер

Колишній головний тренер сербського баскетбольного клубу «Партизан» Душко Вуйошевич сьогодні, 8 квітня 2026 року, помер на 68-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Партизана».

З 2006 по 2010 рік «Партизан» під керівництвом Вуйошевича чотири рази вигравав чемпіонат Сербії, а з 2001 по 2006 рік п'ять разів перемагав у чемпіонаті Сербії та Чорногорії.

Також разом з клубом він п'ять разів вигравав Адріатичну лігу.

У сезоні 2009/2010 Вуйошевич був визнаний тренером року в Євролізі. Тоді «Партизан» єдиний раз у своїй історії зміг пробитися до «Фіналу чотирьох» турніру.

У 1988 році Душко Вуйошевич виграв із юніорською збірною Югославії з баскетболу чемпіонат Європи (до 18 років). У 2003 році він очолював збірну Сербії та Чорногорії на Чемпіонаті Європи.

Останнім місце роботи видатного тренера був румунський «Клуж» (2019-2021 роки).

