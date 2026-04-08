Пішов з життя видатний сербський баскетбольний тренер

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Колишній головний тренер сербського баскетбольного клубу «Партизан» Душко Вуйошевич сьогодні, 8 квітня 2026 року, помер на 68-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Партизана».

З 2006 по 2010 рік «Партизан» під керівництвом Вуйошевича чотири рази вигравав чемпіонат Сербії, а з 2001 по 2006 рік п'ять разів перемагав у чемпіонаті Сербії та Чорногорії.

Також разом з клубом він п'ять разів вигравав Адріатичну лігу.

У сезоні 2009/2010 Вуйошевич був визнаний тренером року в Євролізі. Тоді «Партизан» єдиний раз у своїй історії зміг пробитися до «Фіналу чотирьох» турніру.

У 1988 році Душко Вуйошевич виграв із юніорською збірною Югославії з баскетболу чемпіонат Європи (до 18 років). У 2003 році він очолював збірну Сербії та Чорногорії на Чемпіонаті Європи.

Останнім місце роботи видатного тренера був румунський «Клуж» (2019-2021 роки).

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

