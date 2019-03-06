Визначилися пари та місто фіналу чотирьох Кубку України з футзалу



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ФФУ

У кінці березня пройдуть вирішальні поєдинки турніру

5 березня відбулося засідання президії Асоціації футзалу України. Головним питанням на ньому стало визначення міста, в якому пройде Фінал чотирьох Кубку України з футзалу сезону-2018/2019.

Після розгляду надісланих заявок президією Асоціації футзалу України було вирішено акцептувати пропозицію НФК «Ураган» та визначити місцем проведення Фіналу чотирьох Кубку України з футзалу сезону-2018/2019 місто Івано-Франківськ.

Нагадаємо, що за результатами жеребкування цієї стадії турніру було сформовано такі пари:

«Ураган» (Івано-Франківськ) — «Food Centre-СумДУ» (Суми);

«Продексім» (Херсон) — «Титан» (Покровське).

29 березня в манежі КФВ відбудуться два півфінальні матчі, а 30-го числа — фінальний поєдинок Кубку України. Про час початку зустрічей буде повідомлено пізніше.

Джерело: ФФУ