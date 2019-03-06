  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначилися пари та місто фіналу чотирьох Кубку України з футзалу

    • Розсилка
    Визначилися пари та місто фіналу чотирьох Кубку України з футзалу
    ФФУ

    У кінці березня пройдуть вирішальні поєдинки турніру

    5 березня відбулося засідання президії Асоціації футзалу України. Головним питанням на ньому стало визначення міста, в якому пройде Фінал чотирьох Кубку України з футзалу сезону-2018/2019.

    Читайте також

    Після розгляду надісланих заявок президією Асоціації футзалу України було вирішено акцептувати пропозицію НФК «Ураган» та визначити місцем проведення Фіналу чотирьох Кубку України з футзалу сезону-2018/2019 місто Івано-Франківськ.

    Нагадаємо, що за результатами жеребкування цієї стадії турніру було сформовано такі пари:

    «Ураган» (Івано-Франківськ) —  «Food Centre-СумДУ» (Суми); 

    «Продексім» (Херсон) — «Титан» (Покровське).

    29 березня в манежі КФВ відбудуться два півфінальні матчі, а 30-го числа — фінальний поєдинок Кубку України. Про час початку зустрічей буде повідомлено пізніше.

    Джерело: ФФУ

    Читайте також
    футзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ