Визначилися повні склади команд на Матч зірок Суперліги



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Лого Матчу зірок-2020 ФБУ

У Києві 1 лютого відбудеться шоу найкращих баскетболістів чемпіонату України

Сформовано повні склади команд на Матч зірок баскетбольної Суперліги, який відбудеться 1 лютого в столичному Палаці спорту.

Нагадаємо, центральною подією баскетбольного шоу буде поєдинок між командою Зірок України та Зірками Легіону.

Склади команд визначали шляхом голосування вболівальників, опитування тренерів Суперліги та по два гравці визначили організатори.

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Напередодні свої п’ятірки оприлюднили вболівальники та тренери. То ж організатори додали до команди українців бігмена з Дніпра Максима Корнієнка та форварда Запоріжжя Андрія Мироненка. До команди Легіону додано бігмена Харківських Соколів Делвана Грема та захисника Запоріжжя Брендона Рендольфа.

То ж склади команд на Матч зірок-2020 набули такого вигляду:

Зірки України: Максим Луценко (Миколаїв), Кирило Марченко (Хімік), Олексій Онуфрієв (Миколаїв), Андрій Войналович (Хімік), Макс Конате (Прометей) — старт, Денис Лукашов (Прометей), Богдан Близнюк (Київ-Баскет), Максим Пустозвонов (Київ-Баскет), В’ячеслав Петров (Київ-Баскет), Кирило Фесенко (Дніпро), Андрій Мироненко (Запоріжжя), Максим Корнієнко (Дніпро).

Зірки Легіону: Генрі Дугат (Дніпро), Квентін Петерсон (Миколаїв), Кіндал Хілл (Київ-Баске), Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи), Рамел Браун (Одеса) — старт, Брюс Мессі (Одеса), Джаред Террелл (Дніпро), Льюїс Салліван (Хімік), Діон Райт (Черкаські Мавпи), Майкл Маєрс (Прометей), Делван Грем (Харківські Соколи), Брендон Рендольф (Запоріжжя)