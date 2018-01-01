Визначилися суперники «Зорі» на другому зборі в Туреччині

Збір «Зорі» розпочнеться 31 січня і закінчиться 16 лютого

«Зоря» визначилася, з ким зіграє на другому зборі в Туреччині. Луганський клуб зустрінеться з боснійським «Железнічаром» (4 лютого), сербським «Вождовацом» (8 лютого), казахстанським «Шахтарем» з Караганди (10 лютого) і грузинським «Динамо» з Тбілісі (13 лютого). Збір «Зорі»