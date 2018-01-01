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    Визначилися суперники «Зорі» на другому зборі в Туреччині

    Збір «Зорі» розпочнеться 31 січня і закінчиться 16 лютого
    «Зоря» визначилася, з ким зіграє на другому зборі в Туреччині. Луганський клуб зустрінеться з боснійським «Железнічаром» (4 лютого), сербським «Вождовацом» (8 лютого), казахстанським «Шахтарем» з Караганди (10 лютого) і грузинським «Динамо» з Тбілісі (13 лютого). Збір «Зорі»
    • Сьогодні, 13:56
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    Фото: ФК Зоря
    Фото: ФК Зоря

    Збір «Зорі» розпочнеться 31 січня і закінчиться 16 лютого

    «Зоря» визначилася, з ким зіграє на другому зборі в Туреччині.

    Луганський клуб зустрінеться з боснійським «Железнічаром» (4 лютого), сербським «Вождовацом» (8 лютого), казахстанським «Шахтарем» з Караганди (10 лютого) і грузинським «Динамо» з Тбілісі (13 лютого).

    Збір «Зорі» розпочнеться 31 січня і закінчиться 16 лютого.

    Раніше повідомлялося, що «Зоря» підписала екс-капітана молодіжки «Боруссії» Дортмунд.

    Раніше стало відомо, що воротар «Зорі» Андрій Лунін укладе контракт з «Реалом Сосьєдад» терміном на чотири або п'ять років.

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