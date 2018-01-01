Визначилися суперники «Зорі» на другому зборі в Туреччині
- Сьогодні, 13:56
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Фото: ФК Зоря
Збір «Зорі» розпочнеться 31 січня і закінчиться 16 лютого
«Зоря» визначилася, з ким зіграє на другому зборі в Туреччині.
Луганський клуб зустрінеться з боснійським «Железнічаром» (4 лютого), сербським «Вождовацом» (8 лютого), казахстанським «Шахтарем» з Караганди (10 лютого) і грузинським «Динамо» з Тбілісі (13 лютого).
Збір «Зорі» розпочнеться 31 січня і закінчиться 16 лютого.
Раніше повідомлялося, що «Зоря» підписала екс-капітана молодіжки «Боруссії» Дортмунд.
Раніше стало відомо, що воротар «Зорі» Андрій Лунін укладе контракт з «Реалом Сосьєдад» терміном на чотири або п'ять років.