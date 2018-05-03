Визначилися всі півфіналісти Кубку України з футболу серед жінок

Стали відомі чотири жіночі команди, які продовжують боротьбу за трофей

У середу, 2 травня, відбулися матчі 1/4 фіналу Кубку України серед жіночих команд. На цій стадії несподіванок не сталося, і більш досвідчені колективи очікувано пройшли до наступного раунду, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. «Колос» (Махнівка, Вінницька обл.) – «Житлобуд-1» (Харків) – 0:18