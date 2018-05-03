Визначилися всі півфіналісти Кубку України з футболу серед жінок
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Стали відомі чотири жіночі команди, які продовжують боротьбу за трофей
У середу, 2 травня, відбулися матчі 1/4 фіналу Кубку України серед жіночих команд.
На цій стадії несподіванок не сталося, і більш досвідчені колективи очікувано пройшли до наступного раунду, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
«Колос» (Махнівка, Вінницька обл.) – «Житлобуд-1» (Харків) – 0:18 (0:12)
Голи: Овдійчук (5, 11, 29), Мозольська (8, 27, 30, 68), Кочнєва (14, 71), Шевчук (18, 20, 24, 44), Голиш (39), Нестеренко (46, 73), Саніна (72, 90).
«Маріупольчанка» (Маріуполь) – «Ятрань-Берестівець» (Уманський р-н) – 0:4 (0:3)
Голи: Вороніна (14), Аїлінкій (28, 45+1), Комар (71).
«Луганочка-Спартак» (Луганська обл.) – «Житлобуд-2» (Харків) – 0:21 (0:12)
Голи: Дятел (3, 4, 22, 24, 42), Калініна (12), Скориніна (17, 18, 23, 28, 51, 56), Полюхович (17), Китаєва (29, 65), Речкіна (68, автогол), Андрухів (72, 90+1), Головач (79), Василюк (82), Кумеда (84).
«Родина-Ліцей» (Костопіль) – «Легенда-ШВСМ» (Чернігів) – 0:2 (0:0)
Голи: Лимар (49), Куніна (90).
Таким чином, у півфіналі, базовим днем якого є 9 травня, зустрінуться:
«Легенда-ШВСМ» (Чернігів) – «Ятрань-Берестівець» (Уманський р-н);
«Житлобуд-1» (Харків) – «Житлобуд-2» (Харків).