У захваті від Коноплянки та Безуса. Європейські ЗМІ про наших футболістів за кордоном

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українців за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома» продовжує стежити за виступами українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Цього разу увагу шанувальників українських талантів прикували наші гравці у першостях Бельгії та Німеччині. «Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, які

Євген Коноплянка. Фото ФК «Шальке-04»

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українців за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома» продовжує стежити за виступами українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Цього разу увагу шанувальників українських талантів прикували наші гравці у першостях Бельгії та Німеччині.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, які представляють синьо-жовтий прапор. Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців за минулий вікенд.

Украй вдалим минулий вікенд був для такого українського хлопця, як Роман Безус. Хавбек клубу вищої ліги Бельгії «Сент-Трюйдена» взяв участь у розгромі «Остенде» (4:1). І не просто взяв участь, а… Проте про все по порядку. Безус записав у свій актив два голи й провів на полі всі 90 хвилин. Серед іншого Роман вісім разів вдало обіграв візаві, віддав чотири гострі передачі, завдав чотири удари по воротах і виграв 10 єдиноборств, здійснивши три відбори. Красномовним прикладом успіху Безуса є те, що Роман входить у трійку кращих футболістів бельгійської ліги на другому етапі чемпіонату.

Ба, навіть більше: у п’яти останніх поєдинках український легіонер незмінно покидає поле з тією чи іншою результативною дією в активі (три забиті м’ячі та три гольові передачі). У нинішньому сезону в цілому Роман зіграв 25 матчів за «Сент-Трюйден» в усіх турнірах, забив п’ять голів та віддав чотири результативні передачі. В групі В чемпіонату Бельгії, а тут шість клубів розігрують «пропуск» у Лігу Європи, «Сент-Трюйден» займа другу позицію, маючи в своєму активі 10 очок. Від лідера секстету команду Безуса відділяють чотири бали.

Авторитетний спортивний ресурс Sporza про гру Безуса написав наступне:

«…Перший гол українського півзахисника вніс перелам у гру господарів. Безус відзначився на 61-й хвилині за рахунку 1:1, коли відправив м’яча в сітку симпатичним ударом зі штрафного. Саме після цього «Сент-Трюйден» довів матч до розгромної перемоги, а також його гравці ще двічі засмутили голкіпера «Остенде» на 91-й и 93-й хвилинах матчу. Четвертий гол також записав у свій актив українець…»

Хавбек клубу вищого дивізіону Німеччини Євген Коноплянка знову довів, що перебуває в хорошій ігровій формі. Коноплянка взяв участь у чотирьох голах «Шальке» з п’яти останніх у чемпіонаті Німеччині. Євген заробив пенальті й міг вирішити долю матчу, проте програв дуель голкіперу «Боруссії» з Менхенгладбаху (гра закінчилася з рахунком 1:1). В грі з гладбахськими «жеребцями» Коноплянка показав незвично активну гру у відборі – Євген довів, що вміє грати в підкатах та може бути тим гравцем, який здатен робити результативні перехоплення. Можливо, ми бачимо еволюцію гри Коноплянки, й тектонічні зміни в його сприйнятті гри №1, а це буде на користь і головній команді України...

Регіональне видання, яке має значну вагу всередині Німеччині, а мова про Revier Sport, прогнозовано пише про Євгена в позитивному ключі. Автори відзначили його виступ найвищим балом серед гравців лінії атаки – Коноплянка отримав «двійку» з мінусом (не втомлюємося нагадувати, що в Німеччині найвищий бал – одиниця). Портал пише таке: «…Дриблінг Коно суттєво полегшив завдання «Шальке». На жаль, реалізувати свій шанс Євген не зміг. Якби український півзахисник забив, то «кнаппен» отримали би путівку в Лігу чемпіонів достроково. Втім, і без того він провів хороший матч...»

Відомий статистичний портал WhoScored Євгену поставив високу оцінку – «сімку». Нарешті, читачі ще одного авторитетного регіонального ЗМІ, Ruhr Nahrichten, гру Євгена оцінили теж добре – в 2,6 бали.

Ще один наш легіонер, нападник польського «Леха» Олексій Хобленко, черговий матч свого колективу провів добре для свого майбутнього в лавах команди Екстракласи. Його «Лех» програв «Гурнику» з міста Забже в матчі 33-го туру чемпіонату Польщі на своєму полі (2:4). Цікаво, що за підсумками першого тайму «Гурник» передував 2:0. До середини другої половини гри гості забили ще двічі – відзначилися Матушек та Кадзьор. Хобленко з’явився на полі на початку другого тайму й зумів забити на 75-й хвилині. Олексій зробив рахунок 1:4. Це другий гол Олексія в дев’яти матчах за польський клуб.

Ресурс Gloswielkopolski про нашого футболіста написав у дусі не вельми великого захопленням від взяття воріт його авторства, проте увагою нашого хлопця все ж не обійшов.

«…Хобленко довів, що одна з його найбільших чеснот – гра на другому поверсі. Його гол у ворота «Гурника» став логічним наслідком уміння цього нападника вигравати позицію в чужому штрафному майданчику. Втім, крім голу, цей гравець якимись активними діями не запам’ятався…»

Максим Салівон, для «Главкома»