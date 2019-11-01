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    Визначилися всі півфіналісти Підсумкового турніру WTA

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    Кароліна Плішкова - Визначилися всі півфіналісти Підсумкового турніру WTA
    Кароліна Плішкова
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    Останньою учасницею півфіналу стала Кароліна Плішкова з Чехії

    У китайському Шеньчжені визначилися всі учасники півфіналу Підсумкового турніру WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000).

    Четвертою півфіналісткою стала Кароліна Плішкова з Чехії, яка в заключному матчі групового етапу перемогла румунку Симону Халеп – 6:0, 2:6, 6:3.

    У півфіналі Плішкова зустрінеться з австралійкою Ешлі Барті.

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    Нагадаємо, в другому півфіналі наша Еліна Світоліна зіграє з Беліндою Бенчич зі Швейцарії.

    теніс Еліна Світоліна Підсумковий турнір
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