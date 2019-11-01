Визначилися всі півфіналісти Підсумкового турніру WTA
Кароліна Плішкова
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Останньою учасницею півфіналу стала Кароліна Плішкова з Чехії
У китайському Шеньчжені визначилися всі учасники півфіналу Підсумкового турніру WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000).
Четвертою півфіналісткою стала Кароліна Плішкова з Чехії, яка в заключному матчі групового етапу перемогла румунку Симону Халеп – 6:0, 2:6, 6:3.
У півфіналі Плішкова зустрінеться з австралійкою Ешлі Барті.
Нагадаємо, в другому півфіналі наша Еліна Світоліна зіграє з Беліндою Бенчич зі Швейцарії.