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    Світоліна здобула третю перемогу в групі Підсумкового турніру WTA (відео)

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    Еліна Світоліна - Світоліна здобула третю перемогу в групі Підсумкового турніру WTA (відео)
    Еліна Світоліна
    ВТУ

    Українка раніше гарантувала собі участь у півфіналі турніру

    Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула третю перемогу в групі на Підсумковому турнірі WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000) в китайському Шеньчжені.

    Цього разу вона перемогла американку Софію Кенін, яка замінила травмовану Б’янку Андреєску – 7:5, 7:6. Поєдинок тривав 2 години й 10 хвилин.

    Це вже дев’ята поспіль перемога Світоліної на Підсумковому турнірі, переможницею якого вона стала минулого року.

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    Також Світоліна стала першою з 2013 року після Серени Вільямс учасницею, яка на шляху до півфіналу не програла жодного сету.

    теніс Еліна Світоліна Підсумковий турнір
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