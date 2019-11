Світоліна здобула третю перемогу в групі Підсумкового турніру WTA (відео)

Українка раніше гарантувала собі участь у півфіналі турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула третю перемогу в групі на Підсумковому турнірі WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000) в китайському Шеньчжені.

Цього разу вона перемогла американку Софію Кенін, яка замінила травмовану Б’янку Андреєску – 7:5, 7:6. Поєдинок тривав 2 години й 10 хвилин.

Це вже дев’ята поспіль перемога Світоліної на Підсумковому турнірі, переможницею якого вона стала минулого року.

Також Світоліна стала першою з 2013 року після Серени Вільямс учасницею, яка на шляху до півфіналу не програла жодного сету.

@ElinaSvitolina defeats Kenin in a nail biting second set tiebreak, 7-5, 7-6(10), at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/DcnL1eOOSm