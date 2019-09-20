Визначилися всі учасники баскетбольної олімпійської кваліфікації



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Учасники Олімпіади та кваліфікації до неї Твіттер

Матчі відбудуться в червні 2020 року

Після оприлюднення оновленого після чемпіонату світу рейтингу ФІБА визначила всіх учасників олімпійського кваліфікаційного турніру.

Усього за путівки на Олімпіаду продовжать змагатися 24 команди. Це 16 учасників чемпіонату світу, які не пробилися в Токіо-2020 напряму, та по дві найкращі за рейтингом команди від кожного регіону ФІБА.

То ж у кваліфікації Олімпіади-2020 зіграють Росія, Ангола, Бразилія, Канада, Китай, Хорватія, Чехія, Домініканська Республіка, Німеччина, Греція, Італія, Корея, Литва, Мексика, Нова Зеландія, Польща, Пуерто-Ріко, Сенегал, Сербія, Словенія, Тунис, Туреччина, Уругвай, Венесуела.

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Путівки на Олімпіаду дістануться чотирьом найсильнішим збірним. Матчі відбудуться в червні 2020 року.

Нагадаємо, раніше місця в баскетбольному турнірі Олімпіади-2020 вибороли Аргентина, Австралія, Іспанія, Іран, Японія, Нігерія, США.