Єдиний україномовний футболіст київського «Динамо» перейшов у «Зорю»



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Назарій Русин тепер радуватиме луганських уболівальників UA-Футбол

Олександр Хацкевич не розраховує на Назарія Русина

Луганська «Зоря» підсилила свій склад форвардом київського «Динамо» Назарієм Русиним. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Український нападник перейшов у луганський клуб на правах оренди. Термін угоди – один рік.

20-річний Русин провів 19 матчів за «Динамо» в минулому сезоні Прем’єр-ліги, відзначившись п’ятьма голами.

Очікується, що Русин дебютує за нову команду 8 серпня в матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти ЦСКА з Софії.

Свого часу польський легіонер «Динамо» Томаш Кендзьора говорив, що в складі киян є один україномовний футболіст – Назарій Русин. Тепер, виходить, немоскворотих у динамівському колективі не залишилося.