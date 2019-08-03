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    Єдиний україномовний футболіст київського «Динамо» перейшов у «Зорю»

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    Назарій Русин тепер радуватиме луганських уболівальників - Єдиний україномовний футболіст київського «Динамо» перейшов у «Зорю»
    Назарій Русин тепер радуватиме луганських уболівальників
    UA-Футбол

    Олександр Хацкевич не розраховує на Назарія Русина

    Луганська «Зоря» підсилила свій склад форвардом київського «Динамо» Назарієм Русиним. Про це повідомляє прес-служба клубу.

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    20-річний Русин провів 19 матчів за «Динамо» в минулому сезоні Прем’єр-ліги, відзначившись п’ятьма голами.

    Очікується, що Русин дебютує за нову команду 8 серпня в матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти ЦСКА з Софії.

    Свого часу польський легіонер «Динамо» Томаш Кендзьора говорив, що в складі киян є один україномовний футболіст – Назарій Русин. Тепер, виходить, немоскворотих у динамівському колективі не залишилося.

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    ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Олександр Хацкевич Назарій Русин Томаш Кендзьора
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