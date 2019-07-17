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    Визначилося коло з трьох потенційних суперників «Динамо» в Лізі чемпіонів

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    Ліга чемпіонів для динамівсців стартує на початку серпня - Визначилося коло з трьох потенційних суперників «Динамо» в Лізі чемпіонів
    Ліга чемпіонів для динамівсців стартує на початку серпня
    UEFA

    Усі опоненти виглядають цілком прохідними

    У понеділок, 22 липня у швейцарському Ньоні відбудуться жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, під час якого визначиться суперник команди київського «Динамо».

    Серед можливих суперників киян бельгійський «Брюґґе», австрійський ЛАСК та турецький «Істанбул Башакшехір». Всі ці команди є віце-чемпіонами своїх країн.

    Матчі відбудуться 6/7 і 13 серпня.

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