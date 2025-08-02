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Поліція затримала олімпійську чемпіонку, яка напала на свого бойфренда

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Поліція затримала олімпійську чемпіонку, яка напала на свого бойфренда
25-річна Річардсон кілька разів штовхнула свого коханого

Річардсон та її бойфренд, триразовий чемпіон світу Коулман, перебували в аеропорту, коли між ними сталася сварка

Олімпійську чемпіонку 2024 року та дворазову чемпіонку світу Ша'Каррі Річардсон було затримано за звинуваченням у домашньому насильстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на People.

27 липня американська бігунка та її бойфренд, триразовий чемпіон світу Крістіан Коулман, перебували в аеропорту Сіетл-Такома, коли між ними сталася сварка. У ході конфлікту Річардсон застосувала силу.

25-річна Річардсон кілька разів штовхнула 29-річного Коулмана, після чого він впав на колону, що стоїть поруч. Також вона кинула в американського спринтера навушники.

Дівчину було заарештовано і доставлено до виправної установи. Коулман відмовився висувати звинувачення щодо Річардсон. Наступного дня спортсменку звільнили.

Нагадаємо, росіянка Євгенія Чикунова, яка відома своєю підтримкою війни проти України, прокоментувала свій результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 100 м брасом. 

«Час 1:06.04 – це крінж, скажімо так. Торік я плавала 1,05 із чимось. Плити 1,06 для мене сумно, я брехати не буду. Але все буває, не хочеться одразу до себе ставитись критично. Зараз треба видихнути, подивитись, що можна виправити. Мені поки що незрозуміла причина, чому «сотка» цього року не так добре йде», – заявила Чикунова.

До слова, російський плавець Олег Костін розкритикував свій виступ на 50-метрівці батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Росіянин не зміг вийти до півфіналу, посівши 19-те місце з результатом 23,34 секунди.

Теги: легка атлетика спорт

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