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Україна виборола п'ять нагород на чемпіонаті Європи зі стрільби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна виборола п'ять нагород на чемпіонаті Європи зі стрільби
Павло Коростильов, Володимир Пастернак, Максим Городинець здобули золото командних змагань

Чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї триватиме до 7 серпня

Збірна України здобула п'ять нагород на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї, що триває у місті Шатору (Франція). Про це повідомляє «Главком».

Медалі нашій команді принесли:

  • «Золото»: Павло Коростильов, Володимир Пастернак, Максим Городинець (стрільба зі стандартного пістолета на 25 м, команда).
  • «Золото»: Галина Авраменко, Вікторія Рибовалова, Валентина Гончарова (стрільба по рухомій мішені серед жінок на 50 м, команда).
  • «Срібло»: Павло Коростильов (стрільба зі стандартного пістолета на 25 м).
  • «Срібло»: Галина Авраменко (стрільба по рухомій мішені на 50 м).
  • «Бронза»: Іван Мартинов (стрільба з довільного пістолета на 50 м серед юніорів).

Чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї триватиме до 7 серпня.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: кульова стрільба спорт

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