Спортивна дипломатія. Як легендарний японський каратист Цукамото підтримує Україну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Спортивна дипломатія. Як легендарний японський каратист Цукамото підтримує Україну
Цієї осені Норичика Цукамото мав відвідати Київ, але візит був перенесений через питання безпеки

Кривицький: Цукамото у Японії проводить турнір, на якому збирають кошти для України

Триразовий чемпіон України з карате та президент Київської міської федерації кіокушинкай карате Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, як легендарний японський каратист та чемпіон світу Норичика Цукамото підтримує Україну.

«У нас раз в чотири роки проходить великий турнір у Японії – абсолютний чемпіонат світу у відкритій ваговій категорії. Як його називають «Олімпіада для карате». Кожна країна має певну кількість ліцензій на цей турнір. В України їх тоді було чотири. Це було у 2010 році, мені тоді вдалося здобути ліцензію від України. Підготовка до змагань тоді була в Криму, я провів дуже хороший збір. В Японії я вже у першому поєдинку потрапив на чемпіона світу легендарного японця Норичика Цукамото. Він тоді і виграв той чемпіонат», – зазначив Кривицький.

Він згадує, що з того моменту почав товаришувати з легендарним японцем.

«Після того він до мене на будь-яких заходах в Європі підходив, казав «My friend» («Мій друг»). У нього таке ставлення, бо я дав йому бій. Бо інколи спортсмени виходять змагатися, і вже морально програють ще до початку бою. У мене тоді такого не було. Коли я пішов на війну, то виставляв свої фото у формі у соцмережах. Він це бачив. Запитував, як у мене справи. Він потім виставляв ці фото у своїх соцмережах. Норичика – дворазовий чемпіон світу, легенда карате. Можливо, він буде наступним президентом Міжнародної федерації карате. Він дуже медійна людина, дуже приємно, що він нас підтримує», – зазначив Кривицький.

Він також розповів про те, як Цукамото підтримує Україну.

«Цукамото у Японії проводить турнір Tokyo Open. Вже три роки вони туди запрошують українців. Оплачують одному українському спортсмену і тренеру можливість відвідати змагання. На цих турнірах збиралися кошти для України. Також дуже важливо, що в нас росіяни відсторонені від міжнародних змагань. На це впливає позиція Норичика. У своїх соцмережах він згадує про мене: «Мій друг мріє повернутися до занять карате, але зараз він мусить воювати». Це і є міжнародна дипломатія. Коли така легендарна спортивна особистість підтримує Україну», – наголосив Український каратист.

Очікувалося, що у жовтні-листопаді Норичика Цукамото мав відвідати Київ, але цей візит був перенесений через питання безпеки.

Нагадаємо, Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, як отримав поранення на війні.

