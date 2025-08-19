Спортивна дипломатія. Як легендарний японський каратист Цукамото підтримує Україну

Кривицький: Цукамото у Японії проводить турнір, на якому збирають кошти для України

Триразовий чемпіон України з карате та президент Київської міської федерації кіокушинкай карате Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, як легендарний японський каратист та чемпіон світу Норичика Цукамото підтримує Україну.

«У нас раз в чотири роки проходить великий турнір у Японії – абсолютний чемпіонат світу у відкритій ваговій категорії. Як його називають «Олімпіада для карате». Кожна країна має певну кількість ліцензій на цей турнір. В України їх тоді було чотири. Це було у 2010 році, мені тоді вдалося здобути ліцензію від України. Підготовка до змагань тоді була в Криму, я провів дуже хороший збір. В Японії я вже у першому поєдинку потрапив на чемпіона світу легендарного японця Норичика Цукамото. Він тоді і виграв той чемпіонат», – зазначив Кривицький.

Він згадує, що з того моменту почав товаришувати з легендарним японцем.

«Після того він до мене на будь-яких заходах в Європі підходив, казав «My friend» («Мій друг»). У нього таке ставлення, бо я дав йому бій. Бо інколи спортсмени виходять змагатися, і вже морально програють ще до початку бою. У мене тоді такого не було. Коли я пішов на війну, то виставляв свої фото у формі у соцмережах. Він це бачив. Запитував, як у мене справи. Він потім виставляв ці фото у своїх соцмережах. Норичика – дворазовий чемпіон світу, легенда карате. Можливо, він буде наступним президентом Міжнародної федерації карате. Він дуже медійна людина, дуже приємно, що він нас підтримує», – зазначив Кривицький.

Він також розповів про те, як Цукамото підтримує Україну.

«Цукамото у Японії проводить турнір Tokyo Open. Вже три роки вони туди запрошують українців. Оплачують одному українському спортсмену і тренеру можливість відвідати змагання. На цих турнірах збиралися кошти для України. Також дуже важливо, що в нас росіяни відсторонені від міжнародних змагань. На це впливає позиція Норичика. У своїх соцмережах він згадує про мене: «Мій друг мріє повернутися до занять карате, але зараз він мусить воювати». Це і є міжнародна дипломатія. Коли така легендарна спортивна особистість підтримує Україну», – наголосив Український каратист.

Очікувалося, що у жовтні-листопаді Норичика Цукамото мав відвідати Київ, але цей візит був перенесений через питання безпеки.

Нагадаємо, Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, як отримав поранення на війні.