Визначився суперник України у відборі Чемпіонату світу з гандболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначився суперник України у відборі Чемпіонату світу з гандболу
Україна без перемог завершила Євро-2026
фото: EHF/kolektiff

Протистояння України та Словаччини складатиметься з двох матчів

Збірна України з гандболу отримала першого суперника у відборі на Чемпіонат світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Україна без перемог завершила Євро-2026. Після поразок від Норвегії та Франції, в останньому турі Євро-2026 «синьо-жовті» зустрічалися з Чехією в очному матчі за третє місце групи та поступилися з рахунком 38:29.

Поєдинок Україна – Чехія на Євро-2026 став ключовим у визначенні порядку кваліфікації на чемпіонат світу-2027 для «синьо-жовтих». У разі перемоги в останньому матчі та фінішу на третьому місці в групі Україна стартувала б у третьому раунді відбору на ЧС-2027.

Натомість суперником України в другому раунді кваліфікації ЧС-2027 стане Словаччина. У травні 2025 року збірній не вдалося відібратися на чемпіонат Європи – посіла останнє місце в груповому етапі після поразок у всіх шести матчах.

Протистояння України та Словаччини складатиметься з двох матчів. Перша гра відбудеться 18-19 березня, матч-відповідь – 21-22 березня. Переможець вийде до вирішального, третього відбіркового раунду, в якому будуть розіграні путівки на чемпіонат світу.

У чемпіонатах світу з гандболу збірна Словаччини брала участь двічі – у 2009 та 2011 роках. 

Останній міжнародний топтурнір для Словаччини – чемпіонат Європи-2022. Тоді команда вибула в попередньому раунді, здобувши одну перемогу (над Литвою – 31:26) і зазнавши двох поразок.

Україна та Словаччина вперше зіграють між собою на офіційному рівні. В листопаді між командами пройшов товариський матч на Кубку Карпат у Румунії – тоді словаки перемогли з різницею в один м'яч (30:29).

Україна також двічі брала участь у світовій першості. Вперше це відбулоя на ЧС-2001, де «синьо-жовті» показали свій найкращий результат – сьоме місце. Останній виступ збірної на чемпіонаті світу датований 2007 роком (14-те місце).

Нагадаємо, що найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство.

