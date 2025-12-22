Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Блогер жорстоко побив російського гандбольного тренера: деталі інциденту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Блогер жорстоко побив російського гандбольного тренера: деталі інциденту
Заїкіна побив водій автомобіля під час дорожнього інциденту в Астрахані

Головний тренер «Динамо» Заїкін був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою

Кіровський районний суд Астрахані (РФ) заарештував за клопотанням слідства на два місяці чоловіка, якого підозрюють у побитті головного тренера астраханського гандбольного клубу «Динамо» Георгія Заїкіна. Про це повідомляє «Главком».

13 грудня в соцмережах з'явилася інформація про побиття Заїкіна. 

Російські ресурси повідомляли, що Заїкіна побив водій автомобіля під час дорожнього інциденту в Астрахані, коли фахівець повертався додому після тренування. Зазначалося, що чоловіком, який вступив у конфлікт із тренером, виявився астраханський блогер Магомед Магомеддібіров.

Головного тренера «Динамо» госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, яку він отримав в результаті події. 

Заїкіну 49 років, він очолює «Динамо» з 2024 року. Раніше він працював у цьому клубі, «Астраханочці», краснодарському «Скіфі» та жіночій збірній Казахстану, входив до тренерського штабу ЦСКА.

Під час ігрової кар'єри виступав за астраханські «Лукойл-Динамо» та «Зорю Каспія», португальську «Бенфіку», ставав багаторазовим срібним та бронзовим призером чемпіонату Росії, чемпіоном та володарем Кубка Португалії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: гандбол росія скандал бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
Вчора, 04:48
Документування агресії РФ дає надію на справедливість
Злочини Росії найбільш задокументовані за всю історію світових воєн – Решетилова
19 грудня, 13:00
У Саратові сталася пожежа на заводі
У Саратові сталася пожежа на заводі
18 грудня, 02:31
Унаслідок українських ударів зафіксовано пожежу в районі цілі
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області
17 грудня, 10:39
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
14 грудня, 03:21
Самуельссон: Було б дуже дивно бачити росіян зі зброєю
Олімпійський чемпіон Самуельссон заявив, що «росіян не повинно бути у біатлоні»
12 грудня, 12:44
Володимир Зеленський розповів про проблеми Росії
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
11 грудня, 18:24
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик закликав поляків не легковажити звуками сирен
У польському місті лунала повітряна тривога
7 грудня, 15:58
Гринів радить Зеленському не підписувати угоди з Росією до виборів у США
«Нічого не підписувати». Консультант президентів Порошенка та Ющенка дав пораду Зеленському
5 грудня, 09:05

Новини

Плотницький втретє став переможцем Клубного чемпіонату світу
Плотницький втретє став переможцем Клубного чемпіонату світу
У Житомирі відбулася новорічна пивна естафета з плавання (фото, відео)
У Житомирі відбулася новорічна пивна естафета з плавання (фото, відео)
Блогер жорстоко побив російського гандбольного тренера: деталі інциденту
Блогер жорстоко побив російського гандбольного тренера: деталі інциденту
Збірна України з футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії
Збірна України з футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії
Юнацька збірна України з футболу посіла перше місце на Турнірі розвитку УЄФА
Юнацька збірна України з футболу посіла перше місце на Турнірі розвитку УЄФА
ФІФА оновила рейтинг: на якому місці закінчує рік збірна України з футболу
ФІФА оновила рейтинг: на якому місці закінчує рік збірна України з футболу

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua