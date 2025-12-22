Блогер жорстоко побив російського гандбольного тренера: деталі інциденту

Заїкіна побив водій автомобіля під час дорожнього інциденту в Астрахані

Головний тренер «Динамо» Заїкін був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою

Кіровський районний суд Астрахані (РФ) заарештував за клопотанням слідства на два місяці чоловіка, якого підозрюють у побитті головного тренера астраханського гандбольного клубу «Динамо» Георгія Заїкіна. Про це повідомляє «Главком».

13 грудня в соцмережах з'явилася інформація про побиття Заїкіна.

Російські ресурси повідомляли, що Заїкіна побив водій автомобіля під час дорожнього інциденту в Астрахані, коли фахівець повертався додому після тренування. Зазначалося, що чоловіком, який вступив у конфлікт із тренером, виявився астраханський блогер Магомед Магомеддібіров.

Головного тренера «Динамо» госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, яку він отримав в результаті події.

Заїкіну 49 років, він очолює «Динамо» з 2024 року. Раніше він працював у цьому клубі, «Астраханочці», краснодарському «Скіфі» та жіночій збірній Казахстану, входив до тренерського штабу ЦСКА.

Під час ігрової кар'єри виступав за астраханські «Лукойл-Динамо» та «Зорю Каспія», португальську «Бенфіку», ставав багаторазовим срібним та бронзовим призером чемпіонату Росії, чемпіоном та володарем Кубка Португалії.

