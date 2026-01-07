Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки
Євтушенко був одним з творців команди «МАІ»

Анатолій Євтушенко більше 20 років очолював збірну СРСР з гандболу

Легендарний гандбольний тренер Анатолій Євтушенко помер на 92-му році життя. Про це повідомляє «Главком».

Анатолій Миколайович Євтушенко народився 1 вересня 1934 року у Горлівці (Донецька область, Україна).

Як гравець він був чемпіоном СРСР і двічі – срібним призером

Євтушенко був одним з творців команди «МАІ».

Як тренер «МАІ» шість разів (1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 роки) приводив клуб до чемпіонства, сім разів (1969, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1987) – до бронзи.

У 1968 року студентська збірна СРСР під його керівництвом стала чемпіоном світу.

У 1969-1990 роках він очолював збірну СРСР. Під керівництвом Євтушенка команда стала олімпійським чемпіоном Монреаля-1976 та Сеула-1988, срібним призером Олімпіади-1980.

Також збірна СРСР, яку очолював Євтушенко, ставала чемпіоном світу 1982 року та срібним призером чемпіонатів світу 1978 та 1990 рів.

Після розпаду СРСР працював у Німеччині з клубом «Мільбертсгофен». Євтушенко привів команду до срібла національної першості та вивів її у фінал Кубка ІГФ.

Під керівництвом Євтушенка збірна СРСР стала олімпійським чемпіоном Монреаля-1976 та Сеула-1988
Під керівництвом Євтушенка збірна СРСР стала олімпійським чемпіоном Монреаля-1976 та Сеула-1988

Працюючи в Кувейті, він привів місцеву чоловічу збірну країни до перемоги на чемпіонаті Азії та здобуття путівки на Олімпіаду-1996.

В Австрії він працював з клубом «Гіпо Нідеростеррайх» та жіночою збірною країни.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: Горлівка гандбол смерть спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помер старший син експрезидента США Рональда Рейгана
Помер старший син експрезидента США Рональда Рейгана
Сьогодні, 03:32
21-річна Федоровцева є дворазовою чемпіонкою Туреччини та володаркою Кубка Туреччини
Матір російської волейболістки, якій Польща відмовила у візі, влаштувала істерику
Вчора, 13:11
Ф'юрі чотири рази оголошував про завершення кар'єри
Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг
4 сiчня, 17:07
Гассе виводив «Марсель» до півфіналу Ліги Європи, в якому команда поступилася італійській «Аталанті»
Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу
26 грудня, 2025, 16:51
Пішов з життя легендарний британський співак та гітарист Кріс Рі
Помер британський співак та автор пісні The Road to Hell Кріс Рі
22 грудня, 2025, 19:09
Вболівальникам запитали: «Чи варто українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні росіяни і білоруси з власною символікою?»
Чи варто українцям брати участь у турнірах з прапорами Росії? Думка вболівальників
17 грудня, 2025, 13:44
Золото здобули чинні чемпіонки світу: Валерія Білоус-Гріджак, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук та Анна Максименко
Українські шпажистки стали переможницями Кубка світу з фехтування серед юніорок
15 грудня, 2025, 11:51
Народний артист України Степан Гіга помер 12 грудня
Зібров, Пивоваров, Федишин... Колеги згадують Степана Гігу
13 грудня, 2025, 07:48
Йохауг вирішила відмовитися від виступу на Олімпіаді-2026 заради проведення часу з сім'єю
Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини
12 грудня, 2025, 18:03

Новини

«Величезна відповідальність». Перший коментар прапороносця України на Олімпіаді-2026
«Величезна відповідальність». Перший коментар прапороносця України на Олімпіаді-2026
Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки
Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки
Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро
Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро
Вперше в історії двоє українських скелетоністів увійшли до топ-15 етапу Кубка світу
Вперше в історії двоє українських скелетоністів увійшли до топ-15 етапу Кубка світу
Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку
Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua