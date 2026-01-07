Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки

Євтушенко був одним з творців команди «МАІ»

Анатолій Євтушенко більше 20 років очолював збірну СРСР з гандболу

Легендарний гандбольний тренер Анатолій Євтушенко помер на 92-му році життя. Про це повідомляє «Главком».

Анатолій Миколайович Євтушенко народився 1 вересня 1934 року у Горлівці (Донецька область, Україна).

Як гравець він був чемпіоном СРСР і двічі – срібним призером

Євтушенко був одним з творців команди «МАІ».

Як тренер «МАІ» шість разів (1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 роки) приводив клуб до чемпіонства, сім разів (1969, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1987) – до бронзи.

У 1968 року студентська збірна СРСР під його керівництвом стала чемпіоном світу.

У 1969-1990 роках він очолював збірну СРСР. Під керівництвом Євтушенка команда стала олімпійським чемпіоном Монреаля-1976 та Сеула-1988, срібним призером Олімпіади-1980.

Також збірна СРСР, яку очолював Євтушенко, ставала чемпіоном світу 1982 року та срібним призером чемпіонатів світу 1978 та 1990 рів.

Після розпаду СРСР працював у Німеччині з клубом «Мільбертсгофен». Євтушенко привів команду до срібла національної першості та вивів її у фінал Кубка ІГФ.

Під керівництвом Євтушенка збірна СРСР стала олімпійським чемпіоном Монреаля-1976 та Сеула-1988

Працюючи в Кувейті, він привів місцеву чоловічу збірну країни до перемоги на чемпіонаті Азії та здобуття путівки на Олімпіаду-1996.

В Австрії він працював з клубом «Гіпо Нідеростеррайх» та жіночою збірною країни.

