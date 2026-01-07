Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки
Анатолій Євтушенко більше 20 років очолював збірну СРСР з гандболу
Легендарний гандбольний тренер Анатолій Євтушенко помер на 92-му році життя. Про це повідомляє «Главком».
Анатолій Миколайович Євтушенко народився 1 вересня 1934 року у Горлівці (Донецька область, Україна).
Як гравець він був чемпіоном СРСР і двічі – срібним призером
Євтушенко був одним з творців команди «МАІ».
Як тренер «МАІ» шість разів (1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 роки) приводив клуб до чемпіонства, сім разів (1969, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1987) – до бронзи.
У 1968 року студентська збірна СРСР під його керівництвом стала чемпіоном світу.
У 1969-1990 роках він очолював збірну СРСР. Під керівництвом Євтушенка команда стала олімпійським чемпіоном Монреаля-1976 та Сеула-1988, срібним призером Олімпіади-1980.
Також збірна СРСР, яку очолював Євтушенко, ставала чемпіоном світу 1982 року та срібним призером чемпіонатів світу 1978 та 1990 рів.
Після розпаду СРСР працював у Німеччині з клубом «Мільбертсгофен». Євтушенко привів команду до срібла національної першості та вивів її у фінал Кубка ІГФ.
Працюючи в Кувейті, він привів місцеву чоловічу збірну країни до перемоги на чемпіонаті Азії та здобуття путівки на Олімпіаду-1996.
В Австрії він працював з клубом «Гіпо Нідеростеррайх» та жіночою збірною країни.
Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.
Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.
Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».
На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.
Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.
26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.
Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.
Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).
Коментарі — 0