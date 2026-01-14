Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство
Горіга отримав кілька варіантів, з яких обрав Північну Македонію
фото: ГК «Мотор»

Горіга прийняв пропозицію однієї з балканських федерацій

Найкращий бомбардир збірної на Євро-2022, 28-річний півсередній Дмитро Горіга, змінив громадянство і найближчим часом розпочне виступи за національну збірну Північної Македонії. Про це гравець повідомив виданню «Чемпіон», інформує «Главком»

Уродженець Броварів особисто підтвердив це рішення, зазначивши, що прийняв пропозицію македонської сторони після тривалих роздумів щодо гри за місцеву національну команду. Головною передумовою для такого кроку став затяжний конфлікт із Федерацією гандболу України, яка у 2023 році оголосила суперечливий курс на «омолодження» складу. Через це рішення Горіга, попри свій статус зірки та лідера, фактично був відсторонений від ігор за Україну. Коли ж результати збірної різко погіршилися і функціонери спробували повернути провідних гравців, він уже мав конкретні пропозиції від інших федерацій і вирішив не повертатися до лав «синьо-жовтих».

Втрата Горіги є надзвичайно болючою для українського гандболу, адже він вважається одним із найталановитіших гравців свого покоління. У його активі два яскраві сезони в Лізі чемпіонів, участь у двох чемпіонатах Європи (у 2020 та 2022) та титул найкращого гравця української Суперліги-2022. Іронії ситуації додає той факт, що під час підготовки до цьогорічного чемпіонату Європи збірна України поступилася саме Північній Македонії – майбутній команді Горіги.

Нагадаємо, що став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026. Усі 18 гравців, залучені до Yellow Cup, і сформують склад на Євро-2026. До складу, зокрема, увійшов найкращий бомбардир збірної на майданчику Вінтертура Ігор Турченко (17 голів за три гри), що вдруге гратиме на Євро. У 2022 році на дебютному континентальному форумі лідер «синьо-жовтих» відзначився шістьма голами в трьох матчах.

До слова, чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026. Чоловіча збірна України з гандболу перемогою завершила підготовку до Євро-2026, здолавши у фінальному матчі товариського турніру Yellow Cup-2026 команду Бахрейну з рахунком 33:31.

Читайте також:

Теги: гандбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для виходу в основний раунд Україна має посідати одне з двох перших місць свого квартету
Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026
Вчора, 11:57
Україна зіграє на Євро-2026 після дворічної паузи
Чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026
10 сiчня, 23:08
Євтушенко був одним з творців команди «МАІ»
Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки
7 сiчня, 14:14
Заїкіна побив водій автомобіля під час дорожнього інциденту в Астрахані
Блогер жорстоко побив російського гандбольного тренера: деталі інциденту
22 грудня, 2025, 16:56
Мандзій (у центрі) зміг піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу
Мандзій здобув золото Кубка націй з санного спорту
9 сiчня, 17:39
США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано диктатор Ніколаса Мадуро
Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро
7 сiчня, 13:51

Новини

На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані
17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані
Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство
Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство
Матір російського військового збирається їхати на Олімпіаду, щоб підтримати його
Матір російського військового збирається їхати на Олімпіаду, щоб підтримати його
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами
Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua