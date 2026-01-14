Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство

Горіга прийняв пропозицію однієї з балканських федерацій

Найкращий бомбардир збірної на Євро-2022, 28-річний півсередній Дмитро Горіга, змінив громадянство і найближчим часом розпочне виступи за національну збірну Північної Македонії. Про це гравець повідомив виданню «Чемпіон», інформує «Главком».

Уродженець Броварів особисто підтвердив це рішення, зазначивши, що прийняв пропозицію македонської сторони після тривалих роздумів щодо гри за місцеву національну команду. Головною передумовою для такого кроку став затяжний конфлікт із Федерацією гандболу України, яка у 2023 році оголосила суперечливий курс на «омолодження» складу. Через це рішення Горіга, попри свій статус зірки та лідера, фактично був відсторонений від ігор за Україну. Коли ж результати збірної різко погіршилися і функціонери спробували повернути провідних гравців, він уже мав конкретні пропозиції від інших федерацій і вирішив не повертатися до лав «синьо-жовтих».

Втрата Горіги є надзвичайно болючою для українського гандболу, адже він вважається одним із найталановитіших гравців свого покоління. У його активі два яскраві сезони в Лізі чемпіонів, участь у двох чемпіонатах Європи (у 2020 та 2022) та титул найкращого гравця української Суперліги-2022. Іронії ситуації додає той факт, що під час підготовки до цьогорічного чемпіонату Європи збірна України поступилася саме Північній Македонії – майбутній команді Горіги.

Нагадаємо, що став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026. Усі 18 гравців, залучені до Yellow Cup, і сформують склад на Євро-2026. До складу, зокрема, увійшов найкращий бомбардир збірної на майданчику Вінтертура Ігор Турченко (17 голів за три гри), що вдруге гратиме на Євро. У 2022 році на дебютному континентальному форумі лідер «синьо-жовтих» відзначився шістьма голами в трьох матчах.

До слова, чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026. Чоловіча збірна України з гандболу перемогою завершила підготовку до Євро-2026, здолавши у фінальному матчі товариського турніру Yellow Cup-2026 команду Бахрейну з рахунком 33:31.