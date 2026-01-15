Головна Спорт Новини
Норвегія – Україна: де дивитися гру Євро-2026 з гандболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Стартуватимуть «синьо-жовті» в першому груповому раунді, в якому проведуть три матчі: з Францією, Норвегією та Чехією
фото: ФГУ

Україна повертатиметься на гандбольне Євро вперше за чотири роки

У командних видах спорту першим найбільшим турніром року за участі України стане чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Цьогоріч континентальну першість прийматимуть три країни: Данія, Норвегія та Швеція.

Україна повертатиметься на турнір вперше за чотири роки. Стартуватимуть «синьо-жовті» в першому груповому раунді, в якому проведуть три матчі: з чинним чемпіоном Францією, господаркою Норвегією та Чехією.

Україна на Євро-2026: розклад матчів (груповий раунд)

Четвер, 15 січня. 21:30. Норвегія – Україна
Субота, 17 січня. 19:00. Україна – Франція
Понеділок, 19 січня. 19:00. Чехія – Україна

Чемпіонат Європи триватиме упродовж двох з половиною тижнів. У перший тиждень на Євро-2026 відбуватимуться матчі групового (попереднього) раунду, з якого по дві топзбірні групи відбиратимуться до другої групової стадії.

Сайт Суспільне Спорт транслюватиме всі 36 матчів першого групового раунду чемпіонату Європи. 

Зокрема, гру Норвегія – Україна можна буде переглянути на телеканалі та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026. Усі 18 гравців, залучені до Yellow Cup, і сформують склад на Євро-2026. До складу, зокрема, увійшов найкращий бомбардир збірної на майданчику Вінтертура Ігор Турченко (17 голів за три гри), що вдруге гратиме на Євро. У 2022 році на дебютному континентальному форумі лідер «синьо-жовтих» відзначився шістьма голами в трьох матчах.

До слова, чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026. Чоловіча збірна України з гандболу перемогою завершила підготовку до Євро-2026, здолавши у фінальному матчі товариського турніру Yellow Cup-2026 команду Бахрейну з рахунком 33:31.

